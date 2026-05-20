Angola: Le mémorial des victimes des conflits politiques symbolise le pardon et la réconciliation, selon l'architecte

Luanda — L'architecte angolaise Fineza Teta a déclaré mercredi à Luanda que le mémorial des victimes des conflits politiques, actuellement en construction, symbolise la réconciliation, le pardon et la valorisation de l'identité culturelle angolaise, en s'inspirant de la mémoire collective des conflits qu'a connus le pays entre 1975 et 2002.

Fineza Teta s'exprimait devant la presse à l'issue de la visite d'inspection effectuée par le Président de la République, João Lourenço, sur le chantier du futur mémorial, projet intégré au processus de réconciliation nationale conduit par la Commission en charge de mise en place du plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques.

Selon la spécialiste, le monument traduit la convergence entre l'art, l'ingénierie et l'architecture, avec une forte inspiration puisée dans l'héritage ancestral et les éléments culturels des différentes régions du pays.

« Il s'agit de pérenniser notre empreinte artistique dans ce mémorial dédié aux victimes des conflits politiques angolais », a-t-elle affirmé.

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L'architecte a expliqué que le projet intègre des références aux sept écoles culturelles angolaises ainsi qu'aux différentes ethnies du pays, estimant que tous les Angolais ont subi les conséquences du conflit armé.

« Nous avons tous été orphelins, tous vainqueurs et perdants à la fois. Aujourd'hui, nous rassemblons les fragments de notre histoire afin de retrouver notre identité et notre patriotisme », a-t-elle souligné.

Sur le plan symbolique, Fineza Teta a mis en avant la principale structure du complexe, baptisée « Alliance Éternelle », représentant l'union et la réconciliation entre les Angolais.

L'ouvrage est constitué de deux tours : l'une symbolisant le conflit, l'autre la paix, reliées par un anneau supérieur incarnant la réconciliation nationale.

« Ce sont deux tours enveloppées d'un manteau culturel. L'anneau symbolise l'union entre le conflit et la paix », a-t-elle expliqué.

Selon l'auteure du concept artistique, cet anneau supérieur a été conçu pour offrir aux visiteurs une expérience émotionnelle et sensorielle liée aux souffrances vécues durant les années de guerre.

« L'idée est que les visiteurs ressentent intérieurement ce que les Angolais ont traversé pendant les années de conflit », a-t-elle indiqué.