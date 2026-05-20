Angola: La vice-présidente du MPLA évoque la coopération avec le pays et la Palestine

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a reçu mercredi, lors d'audiences séparées, les ambassadeurs du Maroc et de la Palestine, avec lesquels elle a abordé le renforcement de la coopération avec ces deux pays, notamment dans les domaines économique et de la formation des cadres.

S'exprimant à la presse à l'issue de la rencontre, l'ambassadrice du Maroc en Angola, Saadia El Alaoui, a indiqué que les échanges avaient porté sur le renforcement de la coopération dans les secteurs de l'éducation, de l'agriculture et de l'énergie.

La diplomate a également annoncé l'octroi de 25 bourses d'études destinées à des étudiants angolais souhaitant poursuivre leurs études dans des établissements d'enseignement marocains, dans le cadre des célébrations de l'anniversaire du Royaume du Maroc.

Selon Saadia El Alaoui, les deux parties ont également examiné la dynamique constructive caractérisant les relations entre le Maroc et l'Angola, fondée sur la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale.

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Elle a ajouté que la rencontre avait permis de présenter des opportunités concrètes de partenariat entre les deux pays.

« Nos pays partagent la volonté commune de contribuer au développement du continent africain », a-t-elle déclaré.

La diplomate a en outre souligné que le Maroc et l'Angola ont consolidé les acquis obtenus à travers les échanges de haut niveau et les initiatives de coopération en cours.

Avec l'ambassadeur de la Palestine en Angola, Sharif Abumalloh, la vice-présidente du MPLA a également examiné des questions liées à la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de la santé et de l'éducation.