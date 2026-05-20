Angola: La Banque mondiale entend soutenir la rénovation urbaine le long du corridor de Lobito

Bakou — La Banque mondiale (BM) a réaffirmé mardi à Bakou, en Azerbaïdjan, son intention d'étendre ses actions de rénovation et de reconversion urbaines aux villes situées le long du corridor de Lobito, avec un financement estimé à 400 millions de dollars pour des projets de logements innovants.

L'information a été communiquée à la presse angolaise par la vice-présidente de la Banque mondiale pour les infrastructures, Valérie Levkov, à l'issue d'une rencontre avec le ministre angolais des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la 13e édition du Forum urbain mondial, qui se déroule jusqu'au 22 de ce mois au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan.

Selon Valérie Levkov, il s'agit d'une enveloppe financière destinée à l'aménagement du territoire, allant des infrastructures résilientes à la construction de logements durables, en passant par la requalification urbaine et la reconversion des villes. Ces actions pourraient être étendues le long du corridor de Lobito.

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Valérie Levkov a salué la gestion novatrice des projets par le gouvernement angolais, soulignant que la Banque mondiale apportera tout le soutien technique nécessaire pour garantir un impact concret sur la vie des familles.

Mardi également, le ministre Carlos Alberto dos Santos a rencontré la directrice exécutive de l'ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, avec laquelle il a évoqué les relations entre l'Angola et cette agence des Nations Unies. Il a également participé à la réunion ministérielle organisée dans le cadre du Nouvel Agenda urbain.

La quatrième journée de l'événement, ce mercredi, est consacrée à la visite de l'exposition et à des dialogues entre les participants sur des thèmes liés au développement durable.

Sous le thème « Logement pour le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », le 13e Forum urbain mondial rassemble plus de 20 000 personnes de 180 pays.

L'Angola est représenté par une délégation conduite par le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, devenant ainsi un participant régulier à cet événement, créé en 2002 à Nairobi, au Kenya.

Le pays a participé à plusieurs éditions, notamment à la 12e au Caire, en Égypte, qui portait sur l'urbanisation durable et le rôle des villes africaines dans l'avenir.