Angola: Le GOE prévoit d'achever le Mémorial aux Victimes des Conflits Politiques dans les six prochains mois

Luanda — Le Mémorial aux Victimes des Conflits Politiques, dont la construction est déjà réalisée à 70 %, devrait être achevé dans les six prochains mois, a annoncé mercredi à Luanda le directeur du Bureau des Travaux Publics (GOE, sigle en portugais), Leonel Cruz.

Le responsable s'exprimait devant la presse à l'issue d'une visite du Président de la République, João Lourenço, sur le chantier du futur mémorial, qui s'inscrit dans le cadre du processus de réconciliation nationale mené par la Commission pour la Mise en OEuvre du Plan de Réconciliation à la Mémoire des Victimes des Conflits Politiques (CIVICOP).

Selon Leonel Cruz, cette infrastructure a été conçue pour préserver la mémoire des conflits politiques qui ont secoué l'Angola entre 1975 et 2002 et pour transmettre un message de réconciliation et d'unité nationale aux générations futures.

« Ce mémorial transmettra un message définitif pour l'éternité concernant les heures sombres vécues entre 1975 et 2002 », a-t-il souligné.

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Selon le directeur du GOE, l'oeuvre combine ingénierie, muséologie et muséographie, intégrant trois éléments architecturaux et symboliques majeurs : « L'Alliance Éternelle », considérée comme la structure principale du complexe, « L'Arbre de Mulembe Pétrifié » et « La Salle de la Mémoire ».

Il a expliqué que chacun de ces espaces possédera son propre contenu narratif, destiné à illustrer les conflits politiques qui ont secoué le pays durant la période couverte par le projet.

Leonel Cruz a également précisé que le mémorial n'est pas lié à l'aspect militaire de l'histoire nationale, mais exclusivement aux conflits politiques.

« Ce mémorial n'a aucun lien avec le domaine militaire. Il retrace uniquement les conflits politiques survenus durant cette période », a-t-il insisté.

Le directeur a également indiqué que, sur une superficie d'environ 12 hectares, la construction du futur Panthéon national est en cours.

Il a expliqué que le projet rencontre certaines contraintes logistiques, mais qu'il est déjà réalisé à un taux d'avancement compris entre 14 et 15 %.

La construction, prévue pour durer 18 mois, devrait s'achever mi-2027.

Le futur Panthéon national accueillera des figures emblématiques de l'histoire angolaise, à l'instar de ce qui se fait dans plusieurs pays dotés d'infrastructures dédiées à la préservation de la mémoire de personnalités ayant apporté une contribution politique, culturelle ou sociale majeure.

Leonel Cruz a précisé que les deux projets, le Mémorial aux victimes des conflits politiques et le Panthéon national, formeront un vaste complexe historique et culturel à proximité du centre politico-administratif de Luanda.

Le projet est estimé à environ 35 milliards de kwanzas, selon le directeur du Bureau des travaux spéciaux (GOE), Leonel Cruz.

Les travaux ont été confiés à l'entreprise chinoise Nova Jiangsu, sous la direction de DAR Angola Consultoria Limitada et la supervision de la société Triede.

Concernant la muséographie, il a précisé qu'en 2022, un appel d'offres public avait été lancé pour sélectionner l'entreprise chargée de la conception du récit historique et du contenu muséologique du mémorial. La société « Fist » a été retenue pour le développement conceptuel de l'espace.

La structure architecturale principale, baptisée "Aliança Eterna" (Alliance Éternelle), se compose de deux tours de neuf étages, symbolisant les moments de conflit et de paix entre les Angolais, dans un concept associé au pardon, à l'unité et à la réconciliation nationale.

D'une hauteur d'environ 35 mètres, le bâtiment abritera des salles d'exposition, un centre de congrès, des archives numériques, un bâtiment technique, une boutique de souvenirs, ainsi que des espaces verts, une place publique et un parking de 106 places.

Le complexe intégrera également le Hall de la Mémoire, conçu comme un espace solennel inspiré par un arc-en-ciel, évoquant la prospérité, la paix et l'esprit de réconciliation nationale. Il comprendra aussi des éléments sculpturaux et symboliques liés à la mémoire des victimes des conflits.

Parmi les oeuvres prévues figurent également la « Mulembeira da Reconciliação » (Arbre de la Réconciliation), une structure pétrifiée entourée de sept arbres représentant les écoles culturelles angolaises, ainsi que les « Mastros Cintilantes » (Mâts Scintillants), éléments verticaux symboliques représentant la guérison de la mémoire collective et un hommage aux victimes des conflits politiques.

Selon les données techniques présentées lors de la visite présidentielle, les infrastructures d'électricité, d'eau et de télécommunications sont en phase finale de réalisation. Une station d'épuration des eaux usées d'une capacité de 400 mètres cubes par jour est également en construction pour desservir le complexe et les infrastructures complémentaires.