Angola: Le salon du tourisme événementiel se poursuit, axé sur le renforcement des partenariats

Francfort — Le renforcement des partenariats commerciaux dans le secteur du tourisme événementiel et l'établissement de nouveaux contacts figurent parmi les principaux thèmes qui domineront l'avant-dernière journée du salon de l'IMEX de Francfort, en Allemagne, où l'Angola participe pour la première fois.

Ce mercredi, l'Angola tiendra une conférence de presse pour une première évaluation de sa participation à l'événement et un dîner de gala, en plus de rencontres et d'opportunités de réseautage.

Sous le slogan « Rendez-vous en Angola, le lieu de rencontre incontournable en Afrique », le pays participe au salon avec plusieurs exposants nationaux, tels que Karga Eventos, Arena Eventos, HCTA, le Palácio Protocolar de Luanda, l'Hôtel Intercontinental, Epic Sanae et Lelu Tour (agence de voyages).

La délégation angolaise est conduite par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, qui, dès le premier jour de l'événement, a établi des contacts et échangé avec les exposants, et a également participé à une séance de réseautage.

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Pendant trois jours, l'Angola présentera son potentiel touristique aux principales destinations touristiques mondiales, telles que la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, la Turquie, le Mexique, les Émirats arabes unis, le Brésil et d'autres encore.

Parmi les autres pays africains représentés figurent le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Rwanda.

La 23e édition de l'IMEX 2026 à Francfort réunit des entreprises de divers secteurs, notamment l'hôtellerie, l'organisation d'événements, les centres de congrès, la promotion de conférences, l'événementiel, le transport aérien et les croisières, offrant ainsi aux participants une excellente opportunité de découvrir des offres exclusives, des solutions innovantes et des perspectives d'affaires.

L'Angola au centre de l'attention à l'IMEX Francfort

IMEX Francfort, qui se tient depuis 2003, est considéré comme l'un des salons internationaux de référence pour le tourisme événementiel. Il constitue un point de rencontre stratégique permettant aux destinations de rencontrer des investisseurs internationaux, des opérateurs mondiaux et des entreprises fortunées.

Pour l'Angola, ce salon, devenu une plateforme d'affaires mondiale incontournable dans ce secteur, représente une étape importante de son positionnement et marque ses débuts sous la marque « Meet in Angola ».

La participation de l'Angola au plus grand salon mondial du tourisme vise à attirer les investissements, à développer le secteur MICE (réunions, congrès et expositions) et à attirer des événements internationaux majeurs.

IMEX propose des outils structurés pour optimiser les opportunités d'affaires, notamment le « Programme Acheteurs Invitées », un programme exclusif qui finance les frais de voyage et d'hébergement des acheteurs qualifiés et des influenceurs du secteur disposant du budget et de la volonté de conclure des accords internationaux.

Le programme du salon comprend également la « Plateforme de réunions », qui permet de programmer à l'avance des rencontres en face à face avec des chaînes hôtelières, des compagnies aériennes et des fournisseurs de technologies.

Des modules de « Formation et de réseautage » sont également proposés, avec des panels internationaux où les pays en développement peuvent découvrir des stratégies pour attirer des investissements touristiques compétitifs.

Selon l'organisation, en 2025, l'événement a réuni plus de 13 000 participants, dont 4 466 acheteurs venus de 97 pays, ainsi que 2 900 entreprises exposantes et environ 67 000 réunions programmées.