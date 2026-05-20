Angola: Les pluies à Cabinda affectent 385 familles

20 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/JL/BS

Cabinda -Trois cent quatre-vingt-cinq familles vivant dans la province de Cabinda ont été affectées durant la saison des pluies 2025/2026, contre 1.028 sinistrés enregistrés lors de la période précédente.

Selon le rapport présenté à l'issue de la première réunion ordinaire de la Commission provinciale de protection civile, présidée par la gouverneure de Cabinda, Suzana de Abreu, les fortes pluies et les crues ont causé un décès et un blessé.

À cette occasion, Suzana de Abreu a exhorté les administrateurs municipaux à renforcer les mesures destinées à atténuer l'impact négatif des précipitations dans leurs zones de juridiction respectives.

Elle a notamment appelé à poursuivre l'entretien des canaux d'évacuation des eaux pluviales, le curage et le nettoyage des fossés de drainage, ainsi que d'autres actions de prévention.

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