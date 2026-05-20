Angola: L'inhumation de Moreira Janeiro Lopes à Huambo

Huambo — L'ancien dirigeant du MPLA, Moreira Janeiro Mário Lopes, décédé le 15 du mois en cours des suites de maladie, a été inhumé mercredi au cimetière municipal de Huambo lors d'une cérémonie marquée par une forte émotion et de nombreuses hommages politiques, administratifs et religieux.

La cérémonie funèbre a réuni des membres du Bureau politique du Comité central du MPLA, des membres du gouvernement, des députés, d'anciens responsables, des leaders religieux, ainsi que des proches et amis du défunt, parmi lesquels le gouverneur de Huambo, Pereira Alfredo, l'ancienne gouverneure Lotti Nolika et l'ancien secrétaire général du parti, Boavida Neto.

Des messages ont été lus au nom de la famille, du gouvernement provincial de Huambo, du Comité provincial du MPLA, des anciens dirigeants et cadres du parti, ainsi que des différentes autorités locales et organisations d'anciens combattants.

Les intervenants ont salué les qualités humaines, politiques et patriotiques de Moreira Janeiro Mário Lopes, le décrivant comme une figure marquante de la vie politique angolaise, militant engagé, homme intègre et défenseur constant de l'intérêt collectif.

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L'ancien vice-président de la République, Bornito de Sousa, a pour sa part qualifié le défunt « d'homme de causes et de convictions », mettant en avant son patriotisme, son humilité et son sens des responsabilités.

Les cérémonies d'hommage se sont d'abord déroulées au pavillon de Petro Atlético de Huambo, avant une messe au Sanctuaire de Notre-Dame de Fátima.

Les leaders religieux ont également souligné la dimension spirituelle et familiale du défunt, décrit comme un père exemplaire et un homme de foi.

Le cortège funèbre s'est ensuite dirigé vers le cimetière municipal situé dans le quartier de São Pedro, où repose désormais la dépouille de l'ancien responsable.