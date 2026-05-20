Afrique: Quinze établissements participent à la compétition STEM África à Luanda

Luanda — Quinze écoles du premier et du second cycle de l'enseignement secondaire des provinces de Luanda et de Icolo e Bengo participent, depuis mercredi et jusqu'au 29 du mois en cours, à la troisième édition de la compétition STEM África, consacrée aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.

Les projets seront évalués en plusieurs phases avant la sélection de neuf écoles finalistes, parmi lesquelles sera choisie celle qui représentera l'Angola lors de la compétition internationale prévue en octobre prochain en Afrique du Sud.

L'initiative rassemble des élèves âgés de 14 à 17 ans issus d'établissements publics et privés.

Selon le coordinateur du projet, Abel Pascoal Luís, l'objectif du concours est d'identifier et de former de jeunes talents africains dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.

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Il a souligné que les élèves de cette tranche d'âge se trouvent à une étape décisive pour l'orientation professionnelle et le développement de compétences adaptées au marché du travail.

Abel Pascoal Luís a rappelé les performances de l'Angola dans cette initiative, indiquant qu'à la première édition en 2024, le pays avait remporté la première place grâce à un projet de l'Institut des Télécommunications, tandis qu'en 2025 il avait obtenu la troisième position.

Pour cette édition, l'objectif affiché est de reconquérir le titre de champion.

Le responsable a enfin appelé à un renforcement du soutien institutionnel et à une meilleure valorisation des projets lauréats, en soulignant la nécessité d'un engagement accru des acteurs publics et privés afin d'assurer la continuité des initiatives innovantes dans les communautés.