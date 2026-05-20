Angola: Le SIC démantèle un réseau criminel spécialisé dans les braquages à main armée à Malanje

20 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par PBC/BS

Malanje — Le Service d'Investigation Criminelle (SIC) de Malanje a arrêté lundi un groupe composé de quatre ressortissants angolais âgés de 27 à 34 ans, soupçonnés d'implication dans des vols aggravés commis à l'aide d'armes à feu.

L'information a été communiquée ce mercredi par le porte-parole du SIC, Augusto Barros, qui a précisé que le groupe profitait de la nuit pour mener ses activités criminelles dans les quartiers de Carreira de Tiro, Vila Matilde, Catepa et Ritondo.

Il a indiqué que l'opération a permis la saisie d'une arme à feu contenant trois munitions ainsi que la récupération de deux ordinateurs portables, deux téléphones mobiles et quatre fenêtres en aluminium.

Selon lui, lors des interrogatoires, les suspects ont reconnu avoir dérobé l'arme à feu à un agent de sécurité dans le quartier de Catepa.

Par ailleurs, le SIC a également interpellé lundi, dans le quartier de Kangrondo, municipalité de Quihuhu, deux ressortissants angolais âgés de 29 et 54 ans, impliqués dans des faits de détention illégale d'armes et de munitions prohibées.

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