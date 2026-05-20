Angola: Viana intensifie les mesures de prévention contre le choléra

Viana — Plusieurs points de lavage des mains destinés à lutter contre et prévenir le choléra ont été installés mercredi dans la municipalité de Viana, à Luanda, dans le cadre d'une initiative de la Direction municipale de la Santé.

Selon le responsable de la santé publique de Viana, Idalécio Marciel, de l'hypochlorite de calcium ainsi que des sels de réhydratation orale ont également été distribués. À ce jour, la municipalité a enregistré 134 cas institutionnels de choléra, sans aucun décès signalé.

Il a ajouté que la circonscription dispose de quatre centres de traitement du choléra, notamment les centres de santé Viana I, Viana II, Km12 ainsi que l'hôpital Mãe Jacinta.

Selon la directrice de la Santé, Ruth Gomes, des mesures préventives sont également mises en oeuvre dans la zone des Mulenvos, avec un accent particulier sur la collecte des déchets, la distribution d'eau et la fourniture d'hypochlorite de calcium.

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Elle a précisé que les autorités allaient renforcer les actions de surveillance et de sensibilisation, alors que la localité n'a enregistré aucun cas de choléra depuis deux semaines.

Le choléra est une infection intestinale aiguë grave causée par la bactérie Vibrio cholerae, transmise principalement par l'eau ou des aliments contaminés par des matières fécales humaines.

La prévention repose essentiellement sur l'assainissement, l'accès à l'eau potable et l'hygiène.