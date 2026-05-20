Afrique: IBL Group a bâti des passerelles économiques durables à Nairobi

Les coopérations économiques entre l'Afrique, l'Europe et l'océan Indien étaient au centre de la mission du Groupe IBL à Nairobi, au sommet Africa Forward les 11 et 12 mai.

Plusieurs dirigeants du groupe, dont Arnaud Lagesse, Group CEO, Patrice Robert, Deputy CEO, et Michel Pilot, COO d'IBL East Africa, y étaient. Les discussions ont porté sur trois axes principaux : la création de partenariats durables entre ces régions, les opportunités d'échanges entre la France et le continent africain, ainsi que les enjeux de la transformation agricole et de l'agrobusiness dans le développement de chaînes de valeur africaines. En parallèle, Pierre Egot, COO d'IBL Energy, a également rejoint les séances de travail des conseillers du commerce extérieur de la France.

Lors de ces échanges, le Groupe a plaidé pour une évolution des relations entre le Nord et le Sud, notamment l'axe France-Afrique. L'idée défendue est de passer à une étape plus pragmatique, centrée sur des actions concrètes et une exécution adaptée aux réalités du terrain.

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Pour IBL, cette nouvelle phase doit s'appuyer sur le dynamisme local - porté par les entrepreneurs et les marchés en croissance - tout en considérant l'Europe comme un partenaire stratégique. Ainsi, un accord signé avec l'ESSEC Business School UK contribue au renforcement de la chaire «Business et Industrie», programme lancé en 2024-2025.

Chaque année, le campus africain de l'ESSEC à Rabat (Maroc) accueille des étudiants de niveau Master pour un cursus entre janvier et avril, complété par des stages et des visites de terrain. D'ailleurs, en mars dernier, au Kenya, les étudiants internationaux ont pu travailler sur des études de cas réels des filières du thé et du café. Ils ont également découvert les activités du groupe IBL à travers les opérations de Naivas et d'Equator Energy. Ce parcours d'apprentissage s'est prolongé par des visites de sites stratégiques, notamment les infrastructures portuaires de Nairobi et Mombasa avec Africa Global Logistics, et les installations de Vivo Energy.

Pour Arnaud Lagesse, « cette initiative reflète le type de partenariats de long terme et ancrés dans les réalités du terrain auxquels IBL croit profondément. Nous sommes fiers de renforcer notre engagement auprès de cette Chaire et de contribuer au développement des futurs talents africains à travers une exposition concrète aux écosystèmes économiques régionaux ».

De son côté, Benoît Chevalier, banquier d'affaires, directeur exécutif et cofondateur de la Chaire, ajoute que « l'industrialisation du continent, la mise en œuvre de la transformation locale des matières premières et le renforcement des capacités du capital humain sont les piliers essentiels de cette initiative portée par le secteur privé. C'est aussi un message adressé aux 2 000 entreprises et PDG présents au Sommet : nous avons une stratégie, nous avons une ambition et nous avons l'outil pour la mettre en œuvre ». Cette dynamique d'échange et de coopération s'est prolongée les 14 et 15 mai avec la participation d'IBL à l'Africa CEO Forum.