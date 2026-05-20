Ile Maurice: Dixième édition de la «Model Glider Competition» - Des collégiens font décoller leur passion pour l'aéronautique

La finale de la dixième édition de la Model Glider Competition s'est tenue le vendredi 15 mai au complexe sportif national de Côte-d'Or, réunissant des collégiens des Grades 10 et 12, en provenance de plusieurs régions de l'île, pour montrer leur créativité, leurs compétences techniques et leur passion pour l'aéronautique*.

À travers ce concours scientifique et éducatif, les jeunes participants ont eu l'occasion de concevoir, construire et faire voler leurs propres planeurs miniatures, dans une ambiance mêlant apprentissage, innovation et travail d'équipe.

Organisé chaque année par le Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC), en collaboration avec l'Aeronautical Society of Mauritius (AeSM), l'événement visait à éveiller l'intérêt des jeunes pour les domaines de l'aviation, de l'aéronautique, de l'ingénierie ainsi que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM). Cette initiative cherchait aussi à encourager davantage d'élèves à envisager à l'avenir une carrière dans les secteurs liés à l'aviation et aux nouvelles technologies.

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Le directeur du RGSC, Aman Kumar Maulloo, le président de l'Institution of Engineers Mauritius, Chandansing Chutoori, ainsi que plusieurs autres invités étaient présents pour assister à cette journée placée sous le signe de la science et de la créativité.

Un concours basé sur la pratique et la créativité

Ce concours était divisé en deux catégories : la première destinée aux élèves de Grade 10 et la seconde aux élèves de Grade 12. Chaque établissement participant devait présenter une équipe composée de quatre élèves, encadrés par un enseignant.

Lors de la finale, les équipes avaient pour mission de présenter leur planeur, puis de le faire voler. Trois essais ont été accordés à chaque groupe et les récompenses ont été attribuées selon la plus longue distance parcourue par les appareils.

Avant la finale, des évaluations préliminaires se sont déroulées les 8 et 9 avril au RGSC. Les participants avaient également bénéficié, durant le mois de mars, d'ateliers de formation consacrés à la conception, à la fabrication et aux essais de vol des planeurs miniatures.

Au total, 95 équipes provenant de plus de 70 établissements secondaires se sont inscrites à cette édition. Parmi elles, 44 équipes ont réussi à se qualifier pour la finale nationale, organisée à Côte-d'Or.

Dans la catégorie des Grade 10, le premier prix Captain Richard Twomey, qui comprend un trophée et une récompense de Rs 10 000, a été décerné à la Shrimati Indira Gandhi State Secondary School. La Mahatma Gandhi Secondary School de Nouvelle-France a décroché la deuxième place avec un prix de Rs 6 000 tandis que le Collège du St-Esprit a pris la troisième place avec une récompense de Rs 4 000.

Du côté des élèves de Grade 12, la Frank Richard State Secondary School s'est illustrée en remportant le premier prix. Le London College a obtenu la deuxième place alors que la Bikramsingh Ramlallah State Secondary School a pris la troisième place sur le podium.

Des certificats de participation ont également été remis à toutes les équipes ayant soumis leurs carnets de bord ainsi que leurs planeurs lors de la phase préliminaire.

Plus de 5 000 jeunes sensibilisés à l'aéronautique

Prenant la parole à cette occasion, Aman Kumar Maulloo a souligné l'impact important de ce concours durant ces dix dernières années. Selon lui, plus de 5 000 collégiens ont déjà été initiés à la construction de planeurs miniatures depuis le lancement du projet en 2016.

Il a rappelé que cette initiative est née d'une collaboration entre le RGSC et l'un des membres fondateurs de l'AeSM, le capitaine Richard Twomey. Ce dernier a eu une longue carrière comme pilote de la Royal Air Force avant de travailler pendant plus de 30 ans dans l'aviation commerciale.

Le directeur du RGSC a salué l'enthousiasme et les efforts démontrés par les élèves tout au long de la compétition. Il a également mis en avant le rôle important des enseignants et des recteurs dans l'encadrement et la motivation des participants.

Selon lui, les secteurs de l'aviation et de l'aéronautique offrent aujourd'hui de nombreuses possibilités de carrière pour les jeunes générations. Il a ainsi encouragé les élèves à développer un intérêt pour ces domaines en pleine évolution.

Développer des compétences scientifiques et humaines

Le président de l'Institution of Engineers Mauritius, Chandansing Chutoori, a pour sa part insisté sur les connaissances pratiques acquises par les élèves grâce à cette activité. Il a expliqué que la conception et la fabrication de planeurs miniatures demandent beaucoup de créativité, de réflexion et de précision.

Il a également souligné que ce type de projet permet aux jeunes d'apprendre à résoudre des problèmes, à travailler en équipe, et à faire preuve d'innovation face aux défis rencontrés lors de la construction et des essais de vol.

Au-delà de l'aspect compétitif, la Model Glider Competition vise surtout à initier les jeunes aux principes de base de l'aérodynamique à travers des expériences concrètes. Les participants doivent ainsi comprendre des notions importantes telles que le poids, l'équilibre, la résistance de l'air ou encore la stabilité d'un appareil en vol.

Les organisateurs rappellent également que ce concours comporte plusieurs objectifs éducatifs. Il permet notamment aux élèves de développer et de piloter leurs propres planeurs, de renforcer leur capacité à travailler en équipe, de stimuler leur créativité et de participer à des activités scientifiques ludiques.

Le saviez-vous? | Les frères Wright et les premiers planeurs

Le 17 décembre 1903, deux frères américains, Wilbur et Orville Wright, ont été les premiers à faire voler un avion motorisé contrôlable. Avant de réussir cet exploit historique, les frères Wright ont longtemps expérimenté avec des planeurs miniatures afin de mieux comprendre les mécanismes du vol. Les planeurs sont des aéronefs sans moteur. En construisant et en testant différents modèles, les frères Wright ont pu étudier l'importance du poids, de l'équilibre et de l'aérodynamique dans le fonctionnement d'un avion. Ces expériences ont joué un rôle très important dans le développement de l'aviation moderne et continuent aujourd'hui d'inspirer des concours comme la Model Glider Competition, qui permet aux jeunes de découvrir les bases scientifiques derrière le rêve de voler.

* Aéronautique : L'aéronautique, c'est tout ce qui concerne les avions et les appareils qui volent.