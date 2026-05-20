Maroc: La poudre aux yeux à la veille de l'Aïd

Tenter de contrôler les marchés sans toucher aux causes de la crise

A l'approche de l'Aïd Al-Adha, le gouvernement tente de reprendre la main sur un marché du mouton devenu hautement sensible. Dans un communiqué officiel, l'exécutif dirigé par Aziz Akhannouch a annoncé une série de mesures exceptionnelles destinées à encadrer les opérations de vente des moutons de sacrifice pour l'année 1447 H/2026. Officiellement, il s'agit de garantir la transparence des transactions, de protéger la concurrence et d'éviter toute hausse "injustifiée" des prix.

Mais derrière cette communication institutionnelle se dessine une réalité plus profonde : celle d'un pouvoir d'achat en crise et d'une inquiétude sociale grandissante autour d'un rituel religieux central dans la société marocaine.

Un marché sous surveillance

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Le gouvernement affirme vouloir instaurer un climat de "concurrence libre, saine et transparente" dans les marchés consacrés à la vente des moutons de l'Aïd. Pour cela, plusieurs dispositions ont été annoncées : limitation des ventes aux marchés officiellement autorisés, obligation pour les vendeurs de déclarer leur identité et le nombre de têtes mises en vente, interdiction de la revente spéculative à l'intérieur des marchés et lutte contre les opérations de stockage destinées à créer artificiellement une pénurie.

Les autorités veulent également empêcher toute manipulation des prix à travers des accords tacites ou des pratiques assimilées à de la spéculation. Le discours officiel insiste sur la protection du "fonctionnement normal des marchés" et sur le respect des règles de concurrence.

Cette intervention directe de l'Etat montre toutefois que la situation est devenue particulièrement sensible. Car si le gouvernement décide d'encadrer un marché historiquement largement informel, c'est que la question du prix du mouton est désormais au coeur des préoccupations sociales.

La question du pouvoir d'achat au centre des inquiétudes

Au Maroc, l'Aïd Al-Adha ne constitue pas uniquement une fête religieuse. L'achat du mouton représente un acte social profondément enraciné dans les traditions familiales et culturelles. Pour de nombreux ménages, ne pas pouvoir acheter un mouton est vécu comme une forme d'exclusion symbolique et sociale.

Or, depuis plusieurs années, le coût du sacrifice ne cesse d'augmenter. Inflation, hausse des prix des aliments pour bétail, sécheresses successives et augmentation des coûts de transport ont profondément fragilisé le secteur de l'élevage. A cela s'ajoute une baisse continue du pouvoir d'achat qui touche une large partie des classes populaires et moyennes.

Dans ce contexte, le gouvernement tente de rassurer l'opinion publique en désignant des responsables : les spéculateurs, les intermédiaires et les réseaux de revente informels accusés de provoquer artificiellement la hausse des prix. Cette stratégie permet de déplacer le débat vers les pratiques commerciales plutôt que vers les causes structurelles de la crise économique.

Une lecture partielle de la crise

Si les pratiques spéculatives existent bel et bien dans certains marchés, plusieurs observateurs estiment que les explications avancées par le gouvernement restent incomplètes. La hausse des prix du bétail résulte aussi de facteurs économiques globaux sur lesquels les autorités disposent de marges de manoeuvre limitées.

Les éleveurs marocains font face à une explosion des coûts de production. Les aliments pour bétail, fortement dépendants des marchés internationaux, ont connu une forte augmentation depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et les perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement qui ont suivi. Les épisodes répétés de sécheresse ont également réduit les pâturages naturels et aggravé les charges des agriculteurs.

Dans plusieurs régions rurales, les petits éleveurs dénoncent un modèle économique devenu difficilement viable. Beaucoup affirment vendre avec des marges réduites tandis que les intermédiaires captent une grande partie des bénéfices au moment de la commercialisation finale.

Entre régulation et contrôle sécuritaire

Les mesures annoncées traduisent également une volonté de renforcer le contrôle administratif sur les marchés. En imposant des déclarations préalables et en limitant les espaces de vente, les autorités cherchent à mieux surveiller les flux commerciaux et à réduire l'informalité.

Mais cette approche soulève plusieurs interrogations. Le marché du mouton au Maroc repose

traditionnellement sur des circuits complexes, souvent informels et très dispersés géographiquement. Dans de nombreuses régions, les transactions échappent encore largement aux dispositifs de contrôle institutionnels.

La capacité réelle des autorités locales à appliquer ces nouvelles règles reste donc incertaine. Les services de contrôle pourront-ils surveiller efficacement l'ensemble des marchés, des souks et des circuits parallèles ? Beaucoup craignent que ces mesures restent principalement symboliques ou qu'elles produisent des effets limités sur les prix réels payés par les consommateurs.

Une fête religieuse révélatrice des fractures sociales

Au-delà de la question économique, cette séquence révèle les profondes mutations sociales que traverse le Maroc. L'Aïd Al-Adha apparaît aujourd'hui comme un révélateur des inégalités croissantes et des difficultés vécues par une partie importante de la population.

De plus en plus de familles hésitent à acheter un mouton ou s'endettent pour maintenir ce rituel religieux et social. D'autres renoncent progressivement au sacrifice ou se tournent vers des solutions collectives et familiales pour partager les coûts.

Face à cette situation, les annonces gouvernementales traduisent autant une tentative de régulation économique qu'une opération de communication politique destinée à contenir le mécontentement social. Car derrière le débat sur les moutons de l'Aïd, c'est bien la question plus large du coût de la vie, des inégalités sociales et de l'érosion du pouvoir d'achat qui ressurgit avec force dans le débat public marocain.