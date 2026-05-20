Ile Maurice: FIU - Salaires, avantages et missions de la directrice détaillés

20 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Le député Avinash Ramkalawon a interrogé la ministre des Services Financiers, Jyoti Jeetun sur les conditions d'emploi de la directrice de la Financial Intelligence Unit (FIU), entrée en fonction le 4 mars 2025. Selon les informations communiquées à l'Assemblée, la ministre a déclaré que la directrice perçoit un salaire mensuel de Rs 161 100, auquel s'ajoutent une compensation salariale de Rs 3 400, une allocation carburant de Rs 18 415 ainsi qu'une allocation téléphonique de Rs 1 500. Elle bénéficie également de l'usage d'un véhicule de service, d'un chauffeur mis à disposition par l'organisation, ainsi que d'autres avantages liés à sa fonction.

Parmi ceux-ci figurent un passage benefit fixé à 5 % par an du salaire annuel, une gratification équivalente à deux mois de salaire après 12 mois de service satisfaisant, ainsi qu'un accès à des facilités de prêt pouvant aller jusqu'à 12 mois de salaire, à un taux d'intérêt de 4 % remboursable sur 48 mois, sous réserve de garantie bancaire.

Sur le plan des activités, la FIU indique que sa directrice a effectué huit missions officielles depuis sa nomination, pour un coût total de Rs 1 532 900, incluant per diem et autres allocations. Les détails de ces déplacements ont été déposés à l'Assemblée nationale.

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Lors de la séance, une question supplémentaire a été posée par le député Avinash Ramkalawon, suggérant une éventuelle démission de la directrice comme celle de son époux. À cela, la ministre Jyoti Jeetun a répondu brièvement : «I will ask her.»

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