Maroc: Message de SM le Roi à M. Hammouchi en réponse au message de fidélité et de loyalisme adressé au Souverain à l'occasion du 70e anniversaire de la création de la DGSN

20 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message à M. Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, en réponse au message de fidélité et de loyalisme qu'il a adressé au Souverain, à l'occasion du 70e anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Nous avons reçu avec considération et intérêt le message de fidélité et de loyalisme que vous avez adressé à Notre Majesté, en votre nom et en celui de la famille de la Sûreté nationale, à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale", écrit SM le Roi dans ce message.

A l'occasion de cet anniversaire historique, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a salué "les efforts généreux et inlassables que les hommes et femmes de la Sûreté nationale ne cessent de consentir ainsi que le dévouement et le loyalisme habituels dont ils font montre dans l'accomplissement de leurs nobles et lourdes missions, pour servir les intérêts des citoyens, veiller à la sécurité et à la stabilité de la Patrie et préserver l'ordre public".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En conclusion, Sa Majesté le Roi a assuré M. Hammouchi et l'ensemble des composantes de la famille de la Sûreté nationale de Sa Haute Sollicitude et de Sa Haute Bienveillance et satisfaction, implorant le Tout-Puissant de couronner leurs efforts de succès et de réussite.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.