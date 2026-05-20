Maroc: Célébration du 21ème anniversaire de l'INDH

A l'occasion du 21e anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, l'INDH a célébré, lundi, plus de deux décennies d'engagement au service de l'inclusion sociale, de la dignité humaine et de la valorisation du capital humain.

Cette commémoration s'articule autour d'une thématique qui est au coeur de l'action de ce chantier de règne, à savoir "La gouvernance de l'INDH : levier d'inclusion et de participation pour la promotion du développement humain", précise l'INDH dans un communiqué.

L'INDH s'est ainsi affirmée comme un chantier de règne structurant, porteur d'une vision renouvelée du développement. Son approche ascendante, fondée sur la proximité, la participation citoyenne et la convergence des politiques publiques, a donné naissance à une architecture de gouvernance territoriale cohérente, articulant tous les niveaux de l'action territoriale - comités locaux, provinciaux et régionaux de développement humain.

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Grâce à cette organisation intégrée, l'INDH a consolidé son rôle fédérateur et mobilisateur de l'écosystème oeuvrant au service du développement humain. De fait, les résultats de cette démarche participative se sont avérés à la fois tangibles et pérennes. Des milliers de projets réalisés à travers le pays ont permis d'améliorer les conditions de vie de millions de citoyens.

Au-delà de ces résultats palpables, l'INDH a contribué à ancrer une culture de la planification participative, de résultats et de renforcer les capacités des acteurs locaux, notamment le tissu associatif.

L'INDH s'appuie aujourd'hui sur un réseau de plus de 610 organes de gouvernance territoriale - du niveau local au régional-, mobilisant plus de 15.000 membres. En concrétisation de ce choix stratégique d'une participation inclusive de tous les acteurs concernés, plus de 7.500 réunions de concertation, de prise de décision et de suivi des réalisations ont été organisées au cours de la phase III (2019-2025).

Forte de ces acquis, résultats des efforts inlassables entrepris tout au long de ses vingt et un ans d'existence, l'INDH est plus que jamais déterminée à poursuivre la consolidation et l'amélioration de ses mécanismes de gouvernance territoriale, dans le droit fil de la Vision Royale éclairée consacrant ce principe fondamental : "Le développement humain est l'affaire de tous", conclut le communiqué.