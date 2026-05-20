Ile Maurice: Concilier défis et opportunités - Le plan d'André Viljoen

André Viljoen, le Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius (MK), a présenté cette semaine sur LinkedIn les grandes lignes du plan Air Mauritius 10 Future-Fit Game Changer, soulignant la vocation stratégique à long terme de la compagnie. Selon lui, MK joue un rôle essentiel pour Maurice, contribuant au tourisme et aux exportations tout en s'efforçant d'être un transporteur durable et autofinancé. Ses objectifs fondamentaux comprennent le statut de compagnie aérienne nationale, l'exploitation de vols directs avec des appareils économes en carburant et la promotion d'une image positive de l'île Maurice sur la scène internationale.

Le CEO souligne l'importance d'investir continuellement dans le marketing de destination pour Maurice, d'améliorer l'expérience client et de valoriser les employés comme atouts majeurs. Il évoque le rôle stratégique de la compagnie aérienne, préconisant un examen régulier de son réseau afin d'optimiser la croissance et les revenus. MK dessert actuellement 13 destinations directes et propose des correspondances vers plus de 70 destinations en partage de code, en respectant un modèle de fréquence recommandé : trois vols par semaine dans un premier temps, avec pour objectif un service quotidien.

La compagnie aérienne exploite une flotte de 11 appareils, dont des Airbus A350-900, des A330-900 neo et des ATR, et emploie environ 2 500 personnes, auxquelles s'ajoutent 600 contractuels. Cependant, André Viljoen souligne les difficultés persistantes rencontrées par les compagnies aériennes, telles que la hausse des coûts liée aux contrats fournisseurs et à la volatilité des prix du carburant, qui représentent environ 35 % des coûts totaux. La difficulté d'ajuster les tarifs aériens face à ces dépenses croissantes, notamment en raison de la domination des grandes compagnies aériennes, engendre un déficit de revenus persistant.

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Pour relever ces défis, le CEO plaide en faveur de l'expansion du réseau de MK, soulignant que sa croissance, stagnante depuis 2014, est due à un manque de planification et d'élaboration de plans de développement. Il insiste sur l'importance de renforcer les partenariats aériens afin d'optimiser les revenus. Les Bilateral Aviation Safety Agreements (BASA) encadrent les opérations des compagnies aériennes entre pays en définissant les itinéraires, les fréquences, la capacité en sièges et les conditions de propriété. Ces accords peuvent soit restreindre, soit faciliter les opérations aériennes, influençant ainsi la desserte des lignes.

Les compagnies aériennes utilisent des accords commerciaux pour tirer profit des BASA, selon une hiérarchie de partenariats qui évolue des accords inter-compagnies aux accords de partage de code et aux coentreprises. Les accords intercompagnies permettent une coopération de base entre compagnies aériennes, comme le partage des ventes de billets et des transferts de bagages, sans coordination des horaires. Les accords de partage de code renforcent cette coopération grâce à des listes de vols communes, des horaires coordonnés et des expériences client partagées, permettant aux compagnies aériennes de gérer leurs tarifs et leurs capacités de manière indépendante.

Les accords de partage de code stratégiques et les alliances mondiales impliquent une intégration plus poussée, incluant des programmes de fidélisation et un accès aux salons partagés entre les compagnies membres, facilitant ainsi une coopération plus large. Au plus haut niveau se trouvent les coentreprises, qui impliquent une intégration commerciale importante, peuvent nécessiter une immunité réglementaire en matière de concurrence, et peuvent impliquer une planification commune des capacités et des stratégies tarifaires, fonctionnant de fait comme une seule et même compagnie aérienne sur le plan commercial.

Le plan stratégique d'André Viljoen pour MK témoigne d'une vision cohérente, fidèle à la vocation première de la compagnie : assurer le transport national, et soutenir les secteurs économiques et l'identité nationale mauricienne. Cependant, la hausse des coûts d'exploitation, conjuguée à une limitation des augmentations tarifaires, crée un contexte financier difficile qui exige une expansion du réseau et un renforcement des partenariats stratégiques.