Maroc: 'Amane' et 'Madar', deux véhicules offrant des solutions intelligentes avancées de surveillance mobile

Le stand "Pôle technologique", aménagé dans le cadre de la 7e édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) organisée jusqu'au 22 mai à Rabat, constitue une vitrine de premier plan pour mettre en lumière les dernières innovations techniques et les systèmes technologiques adoptés par la DGSN.

Ces dispositifs et systèmes innovants réaffirment l'engagement effectif de l'institution sécuritaire dans le processus de modernisation, ainsi que le recours aux technologies modernes pour renforcer la rapidité d'intervention et protéger de manière efficace la sécurité des citoyens et leurs biens.

Les systèmes intégrés aux deux nouveaux véhicules "Amane" et "Madar", basés principalement sur les techniques de l'IA pour soutenir l'action des patrouilles de terrain, ont suscité un vif intérêt auprès des visiteurs.

Ces innovations constituent un saut qualitatif dans les mécanismes de contrôle, d'analyse et de réponse rapide, reflétant le recours croissant à l'automatisation et à l'IA, en tant que pilier fondamental de la stratégie sécuritaire proactive.

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A cet égard, l'officier de police principal, El Hassan Chader, chef de section à la DGSN, a indiqué que les véhicules "Amane" et "Madar" représentent une nouvelle génération de solutions intelligentes avancées de surveillance sécuritaire mobile, fondées sur les techniques de l'IA pour soutenir les patrouilles de terrain dans leurs missions de contrôle, d'analyse et de réponse.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chader a expliqué qu'"Amane" est un véhicule de patrouille intelligent, équipé de caméras et de systèmes de vision grand angle, ainsi que d'un drone intégré destiné à renforcer la surveillance aérienne et le suivi sur le terrain.

Le véhicule, a-t-il ajouté, s'appuie sur l'IA pour la reconnaissance en temps réel des plaques d'immatriculation des véhicules volés et suspects avec une précision allant jusqu'à 95%, en plus de sa capacité à identifier les visages des personnes recherchées et à émettre des alertes instantanées en cas de situation nécessitant une intervention.

S'agissant du véhicule "Madar", le responsable a fait savoir qu'il est doté d'un gyrophare intelligent qui transforme le véhicule sécuritaire traditionnel en une plateforme innovante de contrôle mobile à vision 360 degrés, notant qu'il partage avec "Amane" les capacités de l'IA relatives à la reconnaissance faciale, à la lecture des plaques d'immatriculation et à l'envoi d'alertes en temps réel.

Ce dispositif avancé se base dans son action de terrain sur l'application "Smart.VIEWER", une plateforme intégrée de surveillance sécuritaire offrant un tableau de bord complet et des alertes instantanées, permettant aux éléments de la sûreté nationale d'assurer une réponse proactive et efficace.

Ces deux véhicules intelligents, ainsi que la plateforme de contrôle intégrée, ont été développés par l'équipe technique en charge des projets d'intelligence artificielle au sein de la DGSN, dans le cadre de l'orientation stratégique visant à moderniser l'action policière à travers l'adoption de solutions intelligentes accompagnant les mutations technologiques et répondant aux défis liés à la sécurité et au maintien de l'ordre public.

La 7e édition des JPO reflète l'engagement constant de la DGSN à moderniser et à améliorer le service public de police ainsi que la qualité des prestations offertes, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cet événement vise également à renforcer l'ouverture de la DGSN sur son environnement social, à informer la population des missions menées par les différentes unités et corps de sûreté en vue d'assurer la protection des citoyens et de leurs biens et de maintenir l'ordre public.

Ces journées portes ouvertes constituent aussi une opportunité d'exposer l'ensemble des équipements et des outils mis à la disposition des services de sûreté.