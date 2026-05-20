Ile Maurice: Paul Bérenger veut des mesures pour soulager la population

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Hennessy Park, à Ébène, Paul Bérenger a estimé que le gouvernement dispose aujourd'hui d'une marge de manœuvre budgétaire plus importante qu'au moment de la préparation du Budget 2025-2026. S'appuyant sur les récentes évaluations de Moody's et du Fonds Monétaire International, le leader du Fron Militan Progresis a affirmé que les mesures difficiles prises l'année dernière commencent à produire des résultats après « dix années de mauvaise gestion économique ».

Selon lui, cette amélioration pourrait permettre au gouvernement d'introduire de nouvelles mesures dans le prochain budget afin de soulager la population face à la hausse du coût de la vie et à l'inflation.

Paul Bérenger a également évoqué la situation énergétique, avertissant que le risque de «rolling blackouts» demeure réel malgré les efforts entrepris. Il a aussi insisté sur la modernisation urgente du port et sur les défis liés à l'intelligence artificielle, qu'il considère comme une révolution à la fois stratégique et menaçante pour l'emploi.