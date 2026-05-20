Maroc: FICAM - Projection de cinq films et des débats sur l'industrie de l'animation

Les activités de la 24ème édition du Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM) se sont poursuivies, dimanche, avec la projection de cinq films dans le cadre des différents programmes du festival.

Le public du festival a été ainsi au rendez-vous, dans le cadre du programme Pique-nique du FICAM, avec les films "Super Mario Galaxy" (3D) des réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic (Etats-Unis) et "Le secret des mésanges" d'Antoine Lanciaux et Pierre-Luc Granjon.

Au-delà du Royaume Champignon, les personnages clés du film "Super Mario Galaxy", Mario, Luigi et Yoshi voyagent à travers les galaxies aux côtés de Rosalina pour arrêter Bowser Jr., dont la tentative de sauver son père menace l'équilibre de l'univers, qui a besoin de héros.

"Le secret des mésanges", dont la projection s'est déroulée en présence de ses réalisateurs, raconte l'histoire de Lucie, 9 ans, qui arrive à Bectoile pour les vacances, mais elle n'avait aucune idée des aventures qui l'attendent.

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Sa mère, Caroline, mène des fouilles archéologiques dans la région avec son collègue Pierrot. La campagne de Bectoile, c'est aussi là où a grandi Caroline, et le théâtre d'un secret de famille... que Lucie s'apprête à dévoiler !

Avec l'aide de son nouvel ami Yann et d'un couple de mésanges très spécial, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d'un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l'orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes.

S'agissant de l'Ecran large, les organisateurs ont programmé, la même journée, "Zootopia 2" de Byron Howard et Jared Bush. Il raconte l'histoire des agents de police Judy Hopps et Nick Wilde qui doivent suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sens dessus dessous.

Pour résoudre l'affaire, Judy et Nick doivent se rendre sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville.

Cette mission va mettre à l'épreuve leur relation personnelle et professionnelle comme jamais auparavant.

Dans le cadre du même programme, "Planètes" de Momoko Seto a été projeté. Dans ce film Dendelion, Baraban, Léonto et Taraxa, quatre graines de pissenlit rescapées d'explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos.

Après s'être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d'un sol propice à la survie de leur espèce. Mais les éléments, la faune, la flore, le climat, sont autant d'embûches qu'elles devront surmonter. Une odyssée dans un monde microscopique et imaginaire, riche en émotions, pour évoquer les enjeux des migrations environnementales. Il s'agit d'un récit sur la difficulté à trouver son chez-soi, un territoire où s'installer.

"Les Marocains du ciel", un film en arabe dialectal du studio Artcoustic, a clôturé le programme de la journée. La série s'ouvre sur un moment historique : Le retour de l'exil de feu SM Mohammed V.

Dans ce contexte de liesse nationale, Touria Chaoui, première femme pilote marocaine et arabe, célèbre l'événement en survolant le ciel et en lançant des tracts depuis son avion. La narration remonte ensuite dans le temps pour retracer son parcours exceptionnel : comment cette jeune femme a intégré une école de pilotage alors réservée exclusivement aux étudiants masculins étrangers, et les nombreux obstacles qu'elle a dû affronter pour réaliser son rêve.

Lors de ses moments de doute, c'est son père qui l'a soutenue en lui contant l'histoire d'Abbas Ibn Firnas, grand pionnier de l'aviation, et des épreuves qu'il avait lui-même traversées. Portée par cette inspiration et par l'amour de son père, Touria persévère et devient pilote, inscrivant son nom dans l'histoire.

Au-delà des projections, les conférences du Forum du FICAM 2026 continuent de rassembler professionnels, créateurs, étudiants et passionnés autour des grands enjeux du cinéma d'animation.

Dimanche, une rencontre sur le thème "Quel rôle la télévision joue-t-elle aujourd'hui dans le développement du cinéma d'animation ?" a été notamment organisée dans ce cadre. Elle a été l'occasion pour les professionnels et acteurs du secteur d'échanger sur les défis de l'industrie de l'animation.

La 24ème édition du Festival international de cinéma d'animation de Meknès, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est initiée sous le thème "La jeunesse fait son cinéma d'animation". Elle met l'accent sur la jeune création et les nouveaux talents marocains de l'animation.