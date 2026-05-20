Afrique: Vijay Poonoosamy pilote un débat sur l'avenir de l'aviation africaine

La 14ᵉ Convention des parties prenantes de l'aviation, organisée par l'African Airlines Association à Johannesburg, en Afrique du Sud (17-19 mai) avait pour thème «Resilient African Aviation: Partnerships - Empowerment - Profitability».

L'évènement a réuni plus de 500 décideurs, dirigeants de compagnies aériennes, experts et responsables institutionnels venus d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique du Nord. Vijay Poonoosamy, Africa Aviation Lead Partner chez Dentons et membre du conseil d'administration du Veling Group, a été invité à modérer une session stratégique de haut niveau, lundi : la session «Executive Punchline» consacrée au thème «Resilient Growth in a Fragmented Aviation Landscape».

Cette table ronde a réuni notamment Aaron Munetsi, CEO de Airline Association of Southern Africa, George Mothema, CEO du Board of Airline Representatives of South Africa, ainsi que des représentants du tourisme sud-africain et du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Vijay Poonoosamy souligne que l'aviation africaine demeure freinée par une connectivité insuffisante, des tarifs aériens élevés et des cadres réglementaires fragmentés, malgré l'immense potentiel économique et démographique du continent.

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Il rappelle que l'Afrique représente près de 20 % de la population mondiale, mais moins de 3 % du trafic aérien mondial.

Différents intervenants ont plaidé pour une coopération renforcée entre gouvernements, compagnies aériennes et acteurs du secteur afin d'accélérer l'harmonisation réglementaire, le développement des infrastructures, les carburants alternatifs et l'intégration continentale par l'aviation.