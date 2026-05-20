Maroc: De Hakimi à Bouaddi - Le pays remporte la bataille des talents

La décision d'Ayyoub Bouaddi de représenter le Maroc plutôt que la France n'est pas simplement une nouvelle histoire de choix de sélection nationale, mais elle constitue une preuve supplémentaire que la stratégie footballistique à long terme du Maroc porte ses fruits, écrit le portail numérique sud-africain "Soccennews24".

"Pendant des années, les nations africaines ont souvent vu leurs meilleurs talents binationaux choisir les grandes puissances européennes comme la France, l'Espagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Le Maroc a complètement changé cette dynamique", indique le portail dans son édition dominicale.

Selon lui, les Lions de l'Atlas n'abordent plus le recrutement de la diaspora dans une position de faiblesse ou de désespoir, mais agissent désormais avec force, ambition et crédibilité, notant que le choix de Bouaddi illustre parfaitement cette évolution.

Le jeune milieu de terrain était largement considéré comme faisant partie de la future génération de l'équipe de France après avoir gravi les échelons des sélections de jeunes françaises et même porté le brassard des moins de 21 ans plus tôt cette année, rappelle la publication, ajoutant qu'au moment de faire son choix, l'un des plus brillants espoirs du football européen a vu son avenir avec le Maroc.

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"Et cela n'a rien du hasard", explique le portail, précisant que les autorités footballistiques marocaines ont passé des années à bâtir un environnement capable de convaincre les joueurs de haut niveau que choisir les Lions de l'Atlas n'est pas un sacrifice émotionnel, mais une véritable décision sportive.

Il fait observer que la Fédération Royale marocaine de football a massivement investi dans les infrastructures, la formation des jeunes, l'encadrement technique et la planification à long terme. Les résultats sont désormais visibles, sur le terrain comme en dehors.

Le parcours historique du Maroc jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 a donné au pays une crédibilité mondiale, mais surtout, il a offert aux jeunes joueurs binationaux la preuve que le Maroc peut rivaliser avec les meilleures nations du football mondial, relève-t-il.

"Les joueurs n'ont plus à choisir entre représenter leurs racines et évoluer au plus haut niveau. Le Maroc a créé un projet où les deux sont possibles", souligne-t-il.

C'est pourquoi, reprend-il, des noms comme Brahim Díaz, Achraf Hakimi, Neil El Aynaoui, Rayane Bounida et Saif Eddine Lazar ont autant d'importance.

"Chaque décision renforce la suivante. Chaque grand joueur qui choisit le Maroc envoie un message à la génération montante : les Lions de l'Atlas construisent quelque chose de spécial", soutient encore le portail.

Selon lui, l'importance du choix de Brahim Díaz, en particulier, ne peut être sous-estimée, car voir un joueur du Real Madrid choisir le Maroc plutôt que l'Espagne était hautement symbolique : Cela a démontré que le Maroc peut attirer des joueurs d'élite non seulement grâce au sentiment d'appartenance, mais aussi grâce à une véritable ambition sportive.

La même source rappelle que l'ascension d'Achraf Hakimi parmi les meilleurs latéraux du football mondial est également devenue un puissant outil de recrutement, assurant que les jeunes joueurs peuvent désormais voir des stars marocaines réussir au plus haut niveau tout en représentant fièrement l'équipe nationale.

"Ce que le Maroc fait différemment, c'est considérer le recrutement comme une composante d'une vision footballistique globale, plutôt que comme une série de négociations isolées avec des joueurs individuels", estime le portail, pour qui la Fédération a instauré de la continuité, de la stabilité et de la confiance.

Il existe désormais un véritable sentiment que les joueurs rejoignent un projet capable de rivaliser durablement lors des grandes compétitions internationales, signale-t-il, notant que l'arrivée de Bouaddi pourrait finalement devenir l'un des recrutements les plus importants, en raison de ce qu'il représente.

"A seulement 18 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs espoirs européens au milieu de terrain. Sa qualité technique, son calme et sa maturité laissent penser qu'il pourrait devenir le coeur du milieu marocain pendant de nombreuses années", fait-il observer.

Plus important encore, explique le portail, sa décision confirme une réalité grandissante dans le football international : le Maroc ne se contente plus de rivaliser pour attirer les meilleurs talents binationaux. De plus en plus, il devient la destination privilégiée.

Et de conclure que "cela pourrait bien être la plus grande victoire footballistique du pays".