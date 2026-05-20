Maroc: Guelmim veut renforcer l'accès des startups à la commande publique

La valorisation des capacités des entreprises innovantes dans les marchés publics a été au centre d'un atelier organisé, lundi à Guelmim, à l'initiative du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, en partenariat avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et Technopark Maroc.

Cet atelier intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du mémorandum d'entente signé en avril dernier à Marrakech entre le Conseil régional, la GIZ et Technopark Maroc, en marge du salon GITEX Africa Maroc 2026, visant à promouvoir l'innovation et à moderniser l'administration publique.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du développement de solutions innovantes en matière de technologies gouvernementales "GovTech", à travers l'adoption d'une approche participative, notamment avec les établissements publics et les startups, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des services offerts aux citoyens.

Cet atelier, qui bénéficie à une quinzaine d'entreprises innovantes au niveau de la région, vise à permettre aux participants de comprendre les mécanismes de participation aux marchés publics, rapporte la MAP.

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S'exprimant à cette occasion, le premier vice-président du Conseil régional, Ahmed Adzidaz, a souligné que le mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour intégrer les startups de la région et renforcer leurs capacités.

M. Adzidaz a exhorté les participants à cet atelier à formuler des recommandations proposant des solutions numériques favorisant le développement des startups au niveau régional et leur accès au marché et aux marchés publics.

Pour sa part, Safaa Ala, consultante en transition numérique auprès de la GIZ, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre a pour objectif de vulgariser le cadre réglementaire des marchés publics et ses différents aspects contractuels et financiers auprès des startups.

Cet atelier, a-t-elle poursuivi, vise à accompagner ces entreprises afin qu'elles puissent proposer des solutions innovantes à l'administration publique.

Les travaux de cet atelier portent sur plusieurs thématiques, dont "les procédures d'appels d'offres publics" et "l'identification des opportunités offertes aux entreprises innovantes".