Maroc: Un levier de compétitivité pour les entreprises marocaines

Le Portail marocain des procédures du Commerce extérieur, lancé lundi à Casablanca, vise à faire du Maroc une référence régionale et continentale en matière de facilitation du commerce, a affirmé le directeur général de PortNet S.A, Youssef Ahouzi.

"Ce nouveau portail marque une nouvelle étape pour le commerce extérieur marocain. Il permettra d'offrir un parcours plus simple, plus visible et plus rapide au service des opérateurs économiques et de la compétitivité du Royaume", a dit M. Ahouzi lors de la cérémonie de lancement dudit portail. La nouvelle plateforme permettra un suivi en temps réel des dossiers et une meilleure visibilité pour les opérateurs économiques

D'après lui, cette plateforme fédère plus d'une soixantaine d'organismes et d'administrations autour d'une porte d'entrée numérique unique, permettant notamment une saisie unifiée des informations, un suivi en temps réel des dossiers ainsi qu'un accès continu 24h/24.

Le DG de PortNet S.A a également rappelé que le commerce extérieur a représenté près de 1.300 milliards de dirhams d'échanges en 2025, estimant qu'à cette échelle, "chaque jour gagné, chaque procédure simplifiée et chaque coût évité constituent un levier direct de compétitivité".

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Pour sa part, le président de la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi El Idrissi, a mis en avant l'importance stratégique de la simplification des procédures du commerce extérieur dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les mutations des chaînes de valeur mondiales et l'intensification de la concurrence entre les économies exportatrices, rapporte la MAP.

La compétitivité d'un pays ne se mesure plus uniquement à la qualité de ses produits ou à ses accords commerciaux, mais aussi à la fluidité de ses procédures, à la rapidité des échanges et à l'efficacité de son environnement logistique et réglementaire, a-t-il fait remarquer.

Dans ce cadre, le président de l'ASMEX a qualifié le Portail marocain des procédures du commerce extérieur d'avancée majeure et d'étape importante dans la concrétisation de la feuille de route du Commerce extérieur 2025-2027.

De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, a indiqué que le lancement du portail des procédures du commerce extérieur s'inscrit au coeur de deux priorités majeures pour l'entreprise marocaine, à savoir la simplification administrative et la digitalisation, ainsi que le renforcement de la présence du secteur privé sur les marchés internationaux.

Cette plateforme, qui constitue un pas de plus vers un secteur privé davantage libéré des démarches administratives, permettra aux entreprises de consacrer plus de temps et de ressources à leur développement plutôt qu'à la gestion de procédures complexes, a-t-il fait valoir.

En outre, M. Tazi a mis l'accent sur l'apport de ce portail en matière de compétitivité logistique et exportatrice des entreprises marocaines, grâce notamment à un point d'entrée unique pour l'ensemble des formalités et à une visibilité en temps réel sur l'avancement des démarches.

D'après lui, cet outil favorisera une meilleure inclusion territoriale, en permettant aux opérateurs installés dans différentes régions du Royaume de bénéficier du même niveau d'accès et de visibilité que ceux établis dans les grands pôles économiques.

A travers le lancement du portail du commerce extérieur, les parties prenantes réaffirment leur engagement commun en faveur d'un commerce extérieur plus simple, plus fluide, plus transparent et résolument tourné vers la performance, l'innovation et la compétitivité nationale.