Maroc: SCRT - Un déficit budgétaire de 19,1 MMDH à fin avril 2026

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin avril dernier fait ressortir un déficit budgétaire de 19,1 milliards de dirhams (MMDH), contre 17,5 MMDH durant la même période un an auparavant, selon le ministère de l'Economie et des Finances.

Cette évolution reflète une progression des dépenses (+11,7 MMDH) supérieure à celle des recettes (+10,1 MMDH), explique le ministère dans son récent document sur la SCRT.

D'après la même source, les recettes, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, ont affiché un taux de réalisation de 33,3% par rapport aux prévisions de la loi de Finances (LF) et ont augmenté à plus de 144 MMDH.

Les recettes fiscales se sont chiffrées à 133,52 MMDH (+8,9%) et celles non fiscales à 8,6 MMDH (-10,5%).

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Concernant les dépenses ordinaires, elles se sont élevées à 146 MMDH à fin avril 2026, affichant un taux d'exécution de 38,5% et une hausse de 14,6 MMDH comparativement à fin avril 2025.

Cette évolution recouvre, d'une part, une hausse des dépenses au titre des biens et services de 12,9 MMDH et des intérêts de la dette de 2,2 MMDH et, d'autre part, un recul des charges de la compensation de 468 millions de dirhams, rapporte la MAP.

Ainsi, les évolutions des recettes et des dépenses ordinaires se sont traduites par un solde ordinaire déficitaire de 2 MMDH, contre un excédent de 2,5 MMDH un an auparavant.

Par ailleurs, le ministère fait état d'une augmentation des dépenses d'investissement de 24,9% à 43,6 MMDH. Comparativement aux prévisions de la LF 2026, leur taux de réalisation s'est élevé à 38%.

Quant aux comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont dégagé un excédent de 26,5 MMDH, contre +14,9 MMDH à fin avril 2025.

La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l'Economie et des Finances, les résultats de l'exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l'année précédente.

Alors que la situation produite par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a un caractère fondamentalement comptable, la SCRT appréhende, comme le préconisent les normes internationales en matière de statistiques des finances publiques, les transactions économiques réalisées au cours d'une période budgétaire en décrivant, en termes de flux, les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, le déficit budgétaire, le besoin de financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin.