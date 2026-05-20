Afrique: Bal/NBA Afrique - Le pays présente à Kigali pour le premier sommet des investisseurs

Kigali accueille une importante délégation ivoirienne à l'occasion des Journées de l'investisseur de la Basketball Africa League / Nba Afrique.

Désigné par le Président de la République, Alassane Ouattara, pour le représenter, le ministre d'État, conseiller spécial à la Présidence de la République, Kobenan Kouassi Adjoumani, dirige la délégation ivoirienne. Il est accompagné du ministre des Sports, Adjé Silas Metch, et du directeur de l'Économie sportive et de la Professionnalisation.

Invités par le président rwandais Paul Kagame, les membres de la délégation sont arrivés à Kigali ce mardi 19 mai 2026.

Cette première édition des Journées de l'Investisseur se tient en marge de la Basketball Africa League (Bal) et réunit des décideurs africains, des investisseurs internationaux, des responsables sportifs et des acteurs économiques autour des opportunités offertes par l'essor du sport-business sur le continent.

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L'invitation du président Paul Kagame, reconnu pour sa vision ambitieuse visant à faire du sport un moteur de croissance économique et d'attractivité internationale, souligne l'enjeu stratégique de cette rencontre.

La présence de cette délégation de haut niveau traduit l'engagement du président Alassane Ouattara à faire de l'économie sportive un levier de développement pour la Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a engagé plusieurs réformes visant à structurer le secteur et à attirer des investisseurs nationaux et internationaux.

Modernisation des infrastructures sportives, promotion du partenariat public-privé, développement du sport-business et amélioration du climat des investissements : la Côte d'Ivoire affirme progressivement sa position de destination attractive pour les acteurs du secteur.

Aujourd'hui, le pays se présente comme un État stable, dynamique et ouvert, offrant un cadre propice aux partenariats durables.

La participation ivoirienne à Kigali marque une nouvelle étape dans la stratégie de coopération régionale et de diplomatie sportive portée par Abidjan. L'ambition est claire : faire du sport un véritable moteur de croissance, de rayonnement et de création d'emplois pour la jeunesse ivoirienne et africaine.