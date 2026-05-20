Afrique: Adversaire compliqué

20 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Pour les éliminatoires de la CAN 2027, le Togo évoluera dans le groupe I aux côtés de l'Algérie, de la Zambie et du Burundi. Un groupe relevé, ouvert, et sans match facile.

L'adversaire qui fait parler : l'Algérie, valeur sûre du football africain et favori naturel du groupe. Face aux Fennecs, les Éperviers de Patrice Neveu devront élever leur niveau. La Zambie, en reconstruction, et le Burundi, outsider ambitieux, complètent un groupe aux profils contrastés  autant dire que chaque point sera arraché.

Le contexte rend l'enjeu encore plus fort : absent de la CAN depuis 2017, le Togo court après une qualification qui se fait attendre depuis trop longtemps.

Dans cette édition XXL à 48 nations, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, les places sont plus nombreuses, mais la concurrence aussi.

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