Tunisie: « Beirut Animation Nights » au CinéMadart - Raconter, résister, soutenir

L'intégralité des recettes de la soirée ainsi que les dons collectés sur place seront reversés à la Croix-Rouge libanaise afin de soutenir les efforts d'urgence destinés aux victimes des bombardements sionistes au Liban.

Le CinéMadart Carthage accueillera, demain jeudi 21 mai à 19h30, une projection exceptionnelle placée sous le signe de la solidarité et de la résistance culturelle. Intitulée « Beirut Animation Nights », cette soirée proposera un programme de sept courts métrages d'animation issus de pays arabes, dans le cadre d'une tournée internationale initiée par le festival libanais éponyme.

Organisée en soutien au peuple libanais, la projection entend rappeler que la culture demeure un espace de résilience face aux violences et aux déplacements forcés provoqués par les guerres. L'intégralité des recettes de la soirée ainsi que les dons collectés sur place seront reversés à la Croix-Rouge libanaise afin de soutenir les efforts d'urgence destinés aux victimes des bombardements sionistes au Liban.

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Fondé à Beyrouth par le cinéaste primé Nicolas Fattouh, « Beirut Animation Nights » est un jeune festival dédié au cinéma d'animation indépendant. Il ambitionne de faire découvrir au public libanais des formes contemporaines et audacieuses de narration animée, tout en offrant aux artistes de la région une plateforme de visibilité et d'échange. En partenariat avec Cinema Royal à Beyrouth, le festival oeuvre également à la relance de la scène de l'animation au Liban en créant des passerelles entre créateurs locaux et professionnels internationaux.

La programmation présentée à Tunis réunira des oeuvres venues du Liban, de Jordanie, du Maroc et de Syrie. Pendant 67 minutes, ces films exploreront des thèmes profondément liés aux réalités contemporaines de pays arabes. Entre récits intimes, formes expérimentales et voyages allégoriques, cette sélection met en lumière la vitalité et la richesse de l'animation arabe contemporaine.

Cette tournée internationale intervient dans un contexte particulièrement dramatique pour le Liban. L'agression sioniste en cours a causé, comme le notent les organisateurs, plus de 1 450 morts, dont 126 enfants, et provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes, soit près d'un quart de la population libanaise. Des écoles ont été transformées en centres d'hébergement, tandis que des milliers de familles ont dû fuir leurs foyers sans solution de refuge durable.

Face à cette catastrophe humanitaire, « Beirut Animation Nights » affirme son attachement à la circulation des œuvres et des imaginaires comme forme de résistance. À travers cette tournée, le festival entend maintenir vivante la création libanaise sur la scène internationale tout en apportant une aide concrète aux populations déplacées du sud du Liban. Les billets sont disponibles directement auprès de CinéMadart ainsi qu'en ligne via Tunis Events.