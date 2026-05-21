Tunisie: Crise du transport public - Les solutions fixées par le Président

Ceux qui prédisent que le secteur du transport public a vécu et que ses sociétés sont vouées à disparaître se trompent de nouveau, comme à leur habitude. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas saisi les évolutions que connaissent nos sociétés et la haute qualité des services qu'elles offrent désormais à leurs clients.A l'ARP, on a eu l'opportunité de découvrir, chiffres et statistiques à l'appui, que les promesses présidentielles concernant la réforme et la préservation des sociétés nationales sont en voie de concrétisation.

Rachid Amri, ministre du Transport, est catégorique : « Les sociétés nationales transportant des Tunisiens, à travers l'ensemble de la République, ne seront pas bradées sous n'importe quelle forme. Et le gouvernement œuvre pour les sauver. »

Au cours d'une séance plénière, tenue lundi 20 avril, au siège de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministre a mis les points sur les i et a remis les pendules à l'heure en dissipant tous les doutes sur l'avenir du transport public et en rétablissant l'attachement de l'État social prôné par le Président Kaïs Saïed à ce que les sociétés de transport public poursuivent leur rôle de moteur fondamental de l'économie nationale.

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Et même si des difficultés financières et de logistique persistent et menacent la réhabilitation de la Transtu et de Tunisair, les efforts nationaux se poursuivront sur un rythme effréné, conformément au plan de sauvetage du secteur concocté au plus haut degré de l'Etat et dont la concrétisation est actuellement en bonne voie sous le suivi quotidien du Président.

Quant aux Tunisiens et aux Tunisiennes qui sont en contact permanent avec les performances qui leur sont offertes par les différentes sociétés de transport, ils n'ont pas manqué de souligner, à l'occasion des vacances scolaires de printemps, les efforts et l'évolution satisfaisante des services qui leur ont été fournis, aussi bien à l'occasion de leur retour à leurs villes d'origine lors des vacances que lors de leurs déplacements quotidiens. Le sentiment de satisfaction témoigné par les usagers a été répercuté dans les interventions des députés face au ministre du Transport.

Seulement, les élus de la nation ne se sont pas contentés de distribuer uniquement des satisfecit puisqu'ils ont insisté sur les carences qui persistent à Tunisair, sur les retards inacceptables accusés par les trains et par le métro léger et aussi sur la situation précaire de plusieurs cadres et agents exerçant dans ce secteur, sans oublier les pratiques illicites de certains dirigeants accusés de mauvaise gestion et de dilapidation des deniers publics au point de tout faire pour que les cars délivrés à la Tunisie par la Chine contre des millions de dollars dorment dans les dépôts jusqu'à ce qu'ils deviennent inopérants et ne soient même pas éligibles à la casse.

Il reste, cependant, que ces pratiques ne passeront pas et que l'enthousiasme manifesté par les cadres et les agents des sociétés de transport est à même de redonner à Tunisair, à la CTN et à la Transtu leur image d'antan et la crédibilité dont elles bénéficiaient sur le plan régional et africain, ce qui a amené plusieurs pays du continent à envoyer leurs cadres se former en Tunisie et acquérir l'expertise et le savoir-faire tunisiens.

Le ministre Rachid Amri a répercuté le discours du Président Kaïs Saïed fait de promesses réalistes et réalisables et fondé sur la culture de la militance enracinée patiemment et scientifiquement dans le comportement des responsables et dans leurs rapports avec les usagers, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public.

Que faut-il faire maintenant pour que le secteur réussisse son envol tant souhaité et pour que les acquis réalisés jusqu'ici soient préservés et raffermis ? La réponse est on ne peut plus claire et transparente : «Il faut que tout le monde, en premier lieu les usagers du secteur, adhèrent consciencieusement et librement à la stratégie nationale de promotion du secteur et de préservation de ces sociétés. » Et grâce à la volonté des Tunisiens et des Tunisiennes de mériter la confiance du Chef de l'Etat, l'on est en droit d'affirmer que ce défi sera relevé et que le pari d'aligner le secteur sur les normes mondiales de la qualité sera gagné.