Congo-Kinshasa: Une coopération bilatérale renforcée dans l'emploi et la formation des personnes porteuses de handicap

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale et de partenariat dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choued, a reçu ce mercredi 20 mai 2026 au siège du ministère, Irene Esambo Diata, ministre déléguée chargée des Personnes vivant avec handicap de la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que la délégation qui l'accompagne.

L'entrevue s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la RDC à Tunis, de plusieurs directeurs généraux et cadres du ministère, des structures sous tutelle, ainsi que de représentants du ministère des Affaires sociales. La rencontre a permis de passer en revue l'expérience tunisienne en matière d'inclusion des personnes porteuses de handicap. Cette approche repose sur le développement de programmes de formation professionnelle adaptés, l'amélioration de leur employabilité, leur intégration sur le marché du travail et l'accompagnement à l'entrepreneuriat à travers un accès facilité au financement.

De plus, des événements spécifiques sont organisés pour rapprocher les services de formation et d'emploi de ce public, tout comme des sessions de recrutement direct avec les entreprises économiques, conformément aux principes de justice sociale et d'égalité des chances.

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À cette occasion, Riadh Choued a rappelé que la Constitution de la République tunisienne stipule que l'État protège les personnes handicapées contre toute forme de discrimination et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir leur pleine inclusion dans la société. L'objectif est de consacrer une politique socio-économique équilibrée offrant des opportunités d'intégration à toutes les catégories de demandeurs d'emploi, selon leurs spécificités et leurs besoins, afin de réaliser un développement global et inclusif.

De son côté, la ministre congolaise a exprimé sa haute appréciation de l'expérience tunisienne dans le domaine de la formation et de l'emploi des personnes porteuses de handicap, affichant la volonté de son pays de s'en inspirer et de bénéficier de l'expertise tunisienne en la matière. Au terme de la réunion, les deux parties ont convenu d'œuvrer au renforcement du partenariat entre les deux pays dans ce domaine et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour concrétiser cette orientation.