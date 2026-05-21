Mali: Le tycoon malien Ibrahima Diawara repositionne le Groupe IBI sur l'archipel qui va réaliser six complexes universitaires

Le discret mais influent patron du Groupe iBi, Ibrahima Diawara, réactive son agenda continental. Le 20 mai 2026, il a officialisé la signature d'un accord stratégique entre Builders- sa filiale infrastructures- et le ministère malgache de l'Enseignement supérieur pour la réalisation de six grands ensembles universitaires. Le coût d'investissement de ses infrastructures universitaires n'a pas révélé à Confidentiel Afrique

Une opération qui replace l'homme d'affaires malien dans le jeu africain des infrastructures éducatives, un secteur devenu hautement concurrentiel. Le tycoon malien repositionne ainsi IBI sur la carte africaine de l'enseignement supérieur avec un accord structurant à Madagascar. Gros mystère entoure le coût des investissements estimé à plusieurs dizaines de milliards de Francs CFA.

La présence du colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de Madagascar, lors de la cérémonie, confirme la dimension politique du dossier. Ibrahima Diawara, lui, insiste sur la "vision" et la "confiance" des autorités malgaches, tout en déroulant un discours désormais rodé : éducation, jeunesse, souveraineté intellectuelle. Une trilogie qui sert autant de credo que de marqueur stratégique.

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Un retour en scène après l'épisode nigérien

Cette percée malgache intervient après un précédent moins reluisant. Au Niger, iBi avait porté un ambitieux programme de 110 milliards FCFA pour quatre infrastructures universitaires, révélé en exclusivité par Confidentiel Afrique. Le projet, très commenté dans les milieux économiques sahéliens, s'est évaporé sans explication officielle.

Instabilité institutionnelle, arbitrages politiques, contraintes financières, lenteurs administratives : plusieurs hypothèses circulent, aucune n'a été confirmée. Le silence entretenu autour du dossier au Niger a nourri les spéculations dans les cercles d'affaires ouest-africains.

L'accord malgache apparaît ainsi comme une relance maîtrisée pour Diawara, soucieux de démontrer que son modèle d'investissement éducatif reste opérationnel malgré les turbulences nigériennes. Le tycoon lien reste cette fois-ci, tres discret sur le contrat et surtout le montant qu'on imagine faramineux.

L'éducation, nouveau terrain d'influence économique

Au-delà du cas iBi, l'opération illustre une tendance lourde : l'enseignement supérieur devient un champ d'influence économique en Afrique. Sous pression démographique, les États recherchent des partenaires capables de livrer rapidement campus, résidences, laboratoires et pôles technologiques.

Longtemps dominé par les bailleurs internationaux, ce marché voit désormais émerger des groupes privés africains qui entendent capter une part de la formation des futures élites.

Un pari stratégique pour iBi

Si les six infrastructures annoncées à Madagascar se concrétisent, Diawara pourrait consolider une stature nouvelle : celle d'un acteur panafricain de la souveraineté éducative, à la croisée du business, de l'influence et des politiques publiques.

Un positionnement qui, dans un continent où l'éducation devient un levier de puissance, vaut autant par les chantiers réalisés que par les signaux envoyés.