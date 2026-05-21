Tunisie: Programme de renforcement des capacités du BIE - Un levier pour stimuler la compétitivité internationale

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a présidé ce mercredi matin 20 mai 2026 la séance plénière d'ouverture de la deuxième édition africaine du programme de renforcement des capacités du Bureau International des Expositions (BIE).

L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général du BIE, du président-directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), ainsi que de représentants de dix pays africains membres de l'organisation, d'experts internationaux et de délégués des prochaines expositions universelles et spécialisées.

Dans son allocution d'ouverture, Samir Abid a souligné l'importance de ce programme, qu'il considère comme un outil de diplomatie économique et un levier pour stimuler la compétitivité internationale. Il a précisé que les expositions internationales sont devenues des plateformes d'influence économique, des espaces de saine émulation entre les nations et des moteurs de rayonnement mondial.

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Le ministre a ajouté que ces manifestations mondiales représentent, pour les pays africains, une opportunité concrète à saisir afin d'optimiser le positionnement de leurs économies, de traduire leur potentiel en une présence active sur la scène internationale et de faire évoluer durablement l'image du continent.

Par ailleurs, il a exposé l'expérience tunisienne dans ce domaine, qui a permis au pays de renforcer sa diplomatie économique, de soutenir sa stratégie de promotion des exportations et d'améliorer son attractivité pour les investissements. Il a rappelé que le succès d'une participation à ces grands rendez-vous repose sur une préparation rigoureuse et une planification stratégique efficace.

Le ministre a également précisé que l'étape de Tunis s'inscrit dans un processus stratégique continu, faisant suite aux sessions de Libreville, Saint John's et Lima, et s'alignant sur les prochaines échéances internationales : Osaka 2025, Belgrade 2027 et Riyad 2030.

Samir Abid a insisté sur la nécessité de développer la coopération interafricaine dans le secteur des expositions internationales par le partage d'expertises, la mutualisation des efforts et la mise en place d'approches complémentaires. Selon lui, cette synergie renforcera l'influence collective des États africains, élèvera leur compétitivité et pérennisera leur présence sur l'échiquier mondial, d'autant plus que l'Afrique connaît une dynamique rapide, une croissance continue et une innovation constante qui en font un acteur clé de l'économie mondiale.

En conclusion, le ministre du Commerce et du Développement des exportations a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur d'une Afrique plus intégrée, compétitive et influente, exprimant le souhait que cette session débouche sur des résultats concrets et de nouvelles opportunités de partenariat pour l'ensemble des pays participants.