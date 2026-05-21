Congo-Kinshasa: La réponse internationale contre Ebola s'organise en Ituri

L'OMS et l'Unicef ont livré plusieurs tonnes de matériel de prévention contre le virus dans les zones de santé de la province congolaise.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le risque épidémique d'Ebola en République démocratique du Congo est "élevé" pour l'Afrique centrale mais "faible" au niveau mondial. L'OMS estime par ailleurs que l'épidémie est probablement apparue "il y a plusieurs mois". Dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC, l'Unicef a livré son premier lot d'aide sanitaire destiné à faire face à l'épidémie.

Ainsi, 16 tonnes de kits médicaux sont arrivées par avion à Bunia mardi (19.05) après-midi.

Près de 140 décès sont déjà enregistrés, avec environ 600 cas suspects sous surveillance dans quatre zones de santé de l'Ituri, notamment Bunia, Rwampara, Mungwalu et Nyakunde.

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C'est le deuxième lot d'aide après celui de l'OMS, arrivé le 17 mai dernier.

Apporter une réponse "rapide"

L'Unicef veut ainsi exprimer son engagement à accompagner le gouvernement congolais face à cette nouvelle épidémie, indique Hela Skhiri, cheffe du bureau de l'Unicef à Bunia.

"Ces 16 tonnes sont du matériel de prévention, explique-t-il. Il sera réparti selon les besoins pour apporter une réponse rapide aux patients. Nous, à l'Unicef, quelle que soit l'évolution de la situation, nous resterons là jusqu'à ce qu'on déclare l'épidémie vaincue."

Cette livraison est un soulagement pour le gouvernement provincial qui s'efforce de faire face à l'urgence. Jeanne Alasha, conseillère du gouverneur militaire en matière de santé, insiste sur la prise de conscience des habitants.

Elle appelle la population à "rester calme". Selon Jeanne Alasha, "le gouvernement, avec tous ses partenaires, travaille nuit et jour pour contrôler l'épidémie. Il faut surtout passer le message au niveau de la communauté sur les mesures barrières : se laver les mains, éviter les funérailles. C'est très important".

Toujours plus de cas confirmés

Sur le terrain, les défis restent énormes et la population s'adapte à la réalité. Les cas positifs augmentent de jour en jour et des décès continuent d'être enregistrés.

Mathias Musoko est coordonnateur de la réponse et il détaille ainsi la situation de la lutte contre l'épidémie : "La situation actuelle n'est pas encore sous contrôle. Nous continuons de travailler pour circonscrire l'épidémie et évaluer tous les besoins. L'objectif est que la prise en charge soit organisée correctement et que tous ceux qui seront infectés puissent avoir le traitement nécessaire, pour que nous puissions mettre fin à cette épidémie dans les meilleurs délais."

Pendant ce temps, la situation sécuritaire reste des plus précaires dans la région. Au moins 17 civils, dont 5 pygmées, ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles ADF ce mardi en Ituri. L'attaque s'est déroulée dans le village d'Alima, dans le territoire de Mambasa.

Selon des sources de la société civile dans la région, la présence des ADF a été signalée dans plusieurs localités environnantes. Les assaillants fuiraient les opérations que mènent l'armée congolaise en coopération avec celle de l'Ouganda contre ces rebelles, ougandais d'origine.