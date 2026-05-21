Tunisie: Centre-ville - Démantèlement d'un dangereux réseau de trafic de drogue à Lafayette

Dans le cadre de la lutte contre les réseaux de trafic de drogue et afin de limiter la propagation de ce fléau chez les jeunes, les unités de sécurité relevant du district de la sûreté nationale de Bab Bhar à Tunis ont réussi, hier, à démanteler un dangereux réseau criminel et à arrêter deux individus pour trafic de stupéfiants.

L'enquête a débuté après un suivi de terrain minutieux mené par le chef du poste de sûreté nationale de la rue de Cologne et ses agents, sous la supervision directe du chef du district de Bab Bhar. Les investigations et la surveillance constante des mouvements suspects ont permis d'identifier avec précision les deux suspects et de localiser leur repaire.

Après une coordination totale avec le parquet du Tribunal de première instance de Tunis 1 et l'obtention des autorisations légales nécessaires, les unités de sécurité ont pris d'assaut le lieu de résidence des suspects dans un appartement situé dans le quartier de Lafayette. L'opération s'est soldée par leur arrestation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une fouille minutieuse des lieux a permis aux agents de saisir 25 morceaux de cannabis prêts à la vente, ainsi que 21 capsules de résine de cannabis hautement concentrée. Après consultation du parquet de Tunis 1, il a été ordonné de placer les deux individus en garde à vue et d'ouvrir une enquête judiciaire à leur encontre pour « détention et trafic de stupéfiants », en attendant leur comparution devant la justice.