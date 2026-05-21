Tunisie: 70e anniversaire du « Corriere di Tunisi » - Une histoire italienne en Tunisie

L'Institut culturel italien de Tunis célébrera, du 21 au 23 mai 2026, le 70e anniversaire du « Corriere di Tunisi », dernier journal de langue italienne encore publié en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Organisées sous le patronage de l'ambassade d'Italie en Tunisie, les festivités se dérouleront au Presbytère de Sainte-Croix, au coeur de la Médina de Tunis.

Fondé en 1956 par Giuseppe Finzi et aujourd'hui dirigé par Silvia Finzi, le « Corriere di Tunisi» constitue depuis plusieurs décennies un témoin privilégié des relations culturelles, intellectuelles et humaines entre les deux rives de la Méditerranée. Plus qu'un simple mensuel destiné à la communauté italophone tunisienne, le journal s'est progressivement imposé comme un espace de mémoire et de dialogue interculturel.

Cette semaine anniversaire proposera un programme mêlant patrimoine, réflexion et création contemporaine. La journée inaugurale du jeudi 21 mai sera consacrée à la mémoire du journal et à son héritage historique. Une grande exposition retracera les principales étapes de son évolution depuis les années 1950, tandis qu'une sélection de documents inédits, réalisée en collaboration avec les Archives nationales tunisiennes, sera présentée au public.

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Une table ronde réunira également chercheurs, journalistes et acteurs culturels autour de l'avenir de la presse italophone en Méditerranée. La journée se poursuivra avec une conférence consacrée à la sauvegarde de la langue italienne en Tunisie entre 1956 et 1970, avant la projection du documentaire « Il Corriere di Tunisi » réalisé par la cinéaste tunisienne Aida Chamekh.

Le vendredi 22 mai mettra à l'honneur les échanges culturels entre l'Italie et la Tunisie à travers le théâtre, la musique et l'enseignement universitaire entre 1970 et 1996. La soirée sera marquée par un concert du Gran Duo Italiano, composé du violoniste Mauro Tortorelli et de la pianiste Angela Meluso, qui rendront hommage au compositeur Francesco Santoliquido, figure emblématique de la présence culturelle italienne à Tunis.

Le concert sera accessible gratuitement au public. Enfin, la journée du samedi 23 mai se tournera vers l'avenir et le rôle contemporain du « Corriere di Tunisi » comme laboratoire de dialogue interculturel et outil pédagogique destiné aux nouvelles générations. À cette occasion seront remis les prix du concours d'écriture « Un récit pour le Corriere di Tunisi ». L'écrivain italien Luca Bianchini présentera également son roman « Le ragazze di Tunisi », publié aux éditions Mondadori.