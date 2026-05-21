Tunisie: Belvédère - La piscine municipale ouvrira ses portes aux baigneurs dès le 2 juin prochain

20 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Dans un communiqué publié ce mercredi 20 mai, la municipalité de Tunis a annoncé que la piscine municipale du Belvédère ouvrira ses portes aux baigneurs à partir du mardi 2 juin 2026, à raison de 4 séances quotidiennes (sauf le lundi).

Les horaires des séances sont répartis comme suit :

  • 1ère séance : de 08h00 à 10h00
  • 2ème séance : de 10h30 à 12h30
  • 3ème séance : de 13h00 à 15h00
  • 4ème séance : de 15h30 à 17h30

Selon le texte du communiqué, le tarif d'entrée a été fixé à 4 DT par séance et par personne. La municipalité de Tunis a également souligné que les enfants de moins de 12 ans ne seront pas admis sans accompagnateur.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.