Tunisie: Belvédère - La piscine municipale ouvrira ses portes aux baigneurs dès le 2 juin prochain

Dans un communiqué publié ce mercredi 20 mai, la municipalité de Tunis a annoncé que la piscine municipale du Belvédère ouvrira ses portes aux baigneurs à partir du mardi 2 juin 2026, à raison de 4 séances quotidiennes (sauf le lundi).

Les horaires des séances sont répartis comme suit :

1ère séance : de 08h00 à 10h00

2ème séance : de 10h30 à 12h30

3ème séance : de 13h00 à 15h00

4ème séance : de 15h30 à 17h30

Selon le texte du communiqué, le tarif d'entrée a été fixé à 4 DT par séance et par personne. La municipalité de Tunis a également souligné que les enfants de moins de 12 ans ne seront pas admis sans accompagnateur.