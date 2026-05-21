Sénégal: Serigne Aliou Mbacké enseigne le développement personnel à travers le Coran

Serigne Aliou Mbacké a présenté, le samedi 16 mai 2026, à Dakar, son dernier livre intitulé : « Le Coaching du Ciel : le développement personnel à la lumière du Coran ». L'ouvrage propose une approche nouvelle du développement personnel qui puise ses principes et ses fondements de réussite dans le Saint Coran.

« Le Coaching du Ciel : le développement personnel à la lumière du Coran. » C'est le nouvel ouvrage de Serigne Aliou Mbacké, présenté, le samedi 16 mai 2026, à la maison d'édition de L'Harmattan Sénégal. L'auteur propose une lecture du développement personnel inspirée des enseignements coraniques dans un contexte mondial marqué, par la « domination du matérialisme et la perte de repères spirituels ». Avec cet ouvrage, M. Mbacké approfondit les liens entre spiritualité, transformation sociale et développement personnel.

Pour l'auteur, les gens de manière générale ont recours à une multitude de théories, de philosophies ou de concepts pour parler du développement personnel « en oubliant que le Coran est un immense livre de développement personnel ». « Le coaching du ciel part du principe que le Coran contient déjà les fondements d'un véritable développement personnel. Il rappelle à l'homme qu'il possède une valeur, une dignité et une responsabilité », souligne-t-il.

L'auteur affirme que le Coran est « un livre de développement intégral » en ce sens qu'il rappelle « à tous les musulmans ou tous les êtres humains de porter un message de tolérance, de pragmatisme et de rigueur ». « Le message du Coran invite l'homme à dépasser ses instincts pour devenir un être accompli, capable d'explorer pleinement ses potentialités », affirme-t-il.

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Spécialiste en passation des marchés publics et expert des institutions financières, Serigne Aliou Bamba Mbacké poursuit une réflexion amorcée dans ses deux précédents ouvrages : « Afro-virus : comment déconfiner les mentalités africaines » et « Le modèle mouride : le projet de société de Khadim Rassoul ».

S'appuyant sur les enseignements coraniques ainsi que sur la voie spirituelle tracée par Cheikhoul Khadim, le fondateur du mouridisme, il ambitionne « d'accompagner l'humanité à travers le développement personnel, mais aussi d'inviter chacun à améliorer sa vie tout en accomplissant correctement ses actes cultuels afin de réussir ici-bas et dans l'au-delà ».

Dans sa critique, le Pr Amadou Fall a salué la conciliation réussie par Cheikh Aliou Mbacké entre développement personnel et transcendance religieuse à travers le Coran. S'appuyant sur le texte sacré et la spiritualité de Serigne Touba, l'ouvrage illustre selon lui, la dualité humaine, entre déchéance et élévation. Le Dr Abdoulaye Diallo, directeur de L'Harmattan Sénégal et Abdou Fatah Ndiaye soulignent que cet ouvrage renouvelle le rapport au Coran en en faisant un outil de transformation de soi.