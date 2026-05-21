Afrique: Ethiopian Airlines incarne pleinement sa devise « Le nouvel esprit de l'Afrique », selon un représentant britannique

Addis-Abeba — Un représentant britannique a félicité Ethiopian Airlines pour avoir concrètement donné vie à sa devise, « Le nouvel esprit de l'Afrique », en mettant en avant la modernité de sa flotte, l'ampleur de son réseau mondial et la qualité remarquable de son accueil.

Dans un entretien accordé à l'ENA, Jamie Mansbridge, chef de la section Communication et Soft Power à l'ambassade britannique en Éthiopie, a expliqué que les avions ultramodernes et le vaste réseau de la compagnie traduisent parfaitement les valeurs fondamentales de son identité de marque.

« La modernité de la flotte et l'envergure internationale d'Ethiopian Airlines illustrent pleinement la devise "Le nouvel esprit de l'Afrique" », a déclaré M. Mansbridge, saluant le rôle essentiel de la compagnie dans la connexion entre l'Afrique et le reste du monde.

Mansbridge a souligné la modernité des appareils et l'étendue du réseau international, qualifiant l'expérience à bord comme l'un des principaux atouts qui distinguent Ethiopian Airlines des autres transporteurs aériens.

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Il a également salué la culture de service de la compagnie, indiquant que les passagers bénéficient d'un accueil chaleureux de la part du personnel navigant et des autres employés tout au long de leur voyage.

Selon le représentant britannique, cette expérience débute même avant l'atterrissage, notamment grâce aux ailerons distinctifs visibles sur les avions pour les voyageurs approchant de l'aéroport international de Aéroport international d'Addis-Abeba Bole.

Mansbridge a félicité Ethiopian Airlines à l'occasion de son 80e anniversaire, affirmant que la compagnie a largement contribué au rapprochement des peuples en Éthiopie, en Afrique ainsi qu'à travers le monde.

Il a indiqué que la compagnie assure actuellement des vols directs vers cinq continents et de nombreux pays, favorisant ainsi le commerce, le tourisme et les échanges humains.

L'envoyé britannique a également établi un lien entre l'expansion de la connectivité aérienne de la compagnie et le développement régional, estimant qu'une amélioration du transport aérien encourage les échanges d'idées, les relations commerciales et la croissance touristique en Afrique.

Évoquant le potentiel touristique de l'Éthiopie, M. Mansbridge a cité des sites tels que les églises rupestres historiques et la dépression du Danakil, ajoutant qu'une connectivité aérienne renforcée pourrait ouvrir de nouvelles opportunités au continent.

Il a encouragé les voyageurs utilisant Ethiopian Airlines à profiter de la modernité des appareils, de l'hospitalité, des repas et des différents services proposés à bord.

De son côté, Kemal Abdulmalik Toro, pilote stagiaire nigérian, a décrit Ethiopian Airlines comme un acteur majeur de l'industrie aéronautique africaine grâce à la qualité de ses services, à ses standards de formation et à sa contribution au développement du transport aérien sur le continent.

Toro a souligné que la compagnie jouit d'une large reconnaissance pour son professionnalisme, ajoutant que ses excellentes performances sont évidentes pour tous les acteurs du secteur.

Il a qualifié les systèmes de formation et d'exploitation de la compagnie de particulièrement efficaces et a attribué à Ethiopian Airlines la distinction de « cinq étoiles » en Afrique.

Toro a également salué l'ampleur du réseau de la compagnie, soulignant qu'Ethiopian Airlines dessert des destinations à travers l'Afrique et le reste du monde, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les pays africains et à soutenir les échanges internationaux.

Selon lui, la compagnie coopère également avec d'autres transporteurs africains à travers plusieurs initiatives et programmes destinés à améliorer les standards du secteur sur le continent.

Il a ajouté qu'Ethiopian Airlines ne cherche pas uniquement à préserver sa position dominante, mais aussi à participer au renforcement global des capacités du secteur aéronautique africain.

Concernant l'emploi et les ressources humaines, M. Toro a indiqué que la compagnie recrute des professionnels de l'aviation issus de différents pays, notamment des pilotes et du personnel navigant internationaux, favorisant ainsi une intégration régionale et mondiale plus large.

Mettant en avant les éléments qui distinguent Ethiopian Airlines, Toro a affirmé que la discipline reste au centre de la culture de l'entreprise.

Revenant sur sa propre expérience de formation, il a souligné l'importance accordée à la ponctualité et au professionnalisme, estimant que la discipline demeure indispensable à la réussite dans le domaine de l'aviation.

Toro a insisté sur le fait qu'Ethiopian Airlines entretient depuis longtemps une culture de la discipline, aussi bien dans la formation que dans les opérations quotidiennes, ajoutant que les standards élevés de la compagnie expliquent pourquoi elle continue d'être une référence pour les compagnies aériennes africaines.