Afrique: Sommet - L'Inde et le continent misent sur une coopération durable

Le Sommet Inde-Afrique à New Delhi est une opportunité pour Madagascar de renforcer ses relations économiques avec l'Inde. Il vise à développer les investissements et les partenariats en Afrique.

Une opportunité pour Madagascar ». Le 4e Sommet du Forum Inde-Afrique ainsi que le Dialogue et Salon des affaires Inde-Afrique (IABD), prévus à New Delhi du 28 au 31 mai, représentent une opportunité stratégique pour Madagascar dans le renforcement de ses relations économiques avec l'Inde. L'événement réunira une quarantaine de pays africains, avec la participation de chefs d'État, de ministres, ainsi que de hauts responsables gouvernementaux et économiques.

À travers cette rencontre, les échanges entre acteurs politiques et économiques viseront à promouvoir les investissements, à consolider les partenariats et à faciliter l'accès aux technologies susceptibles d'accélérer la croissance économique des pays africains, dont Madagascar.

Vision

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Pour Madagascar, ces échanges pourraient créer une complémentarité, notamment dans les domaines de l'industrie manufacturière, des chaînes d'approvisionnement, des matières premières ainsi que de l'intégration au marché international.

« Madagascar dispose des ressources et du capital humain, tandis que l'Inde possède les technologies, l'expertise et les capacités d'investissement », souligne Mohit Kumar, chargé d'affaires au sein de l'ambassade de l'Inde à Madagascar, hier, lors d'un échange avec le secteur privé à Tsaralalàna.

Dans le cadre de ce forum, l'Inde réaffirme également son engagement en faveur de l'Agenda 2063 de l'Afrique, une vision qui ambitionne de construire un partenariat résilient, mutuellement bénéfique et tourné vers l'avenir.

« Aujourd'hui, l'Inde est le troisième partenaire commercial de l'Afrique, avec environ 80 milliards de dollars d'investissements à travers l'ensemble du continent », ajoute Mohit Kumar.

Le Dialogue et Salon des affaires portera sur les secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire, des domaines jugés stratégiques pour Madagascar. « Grâce à son expertise technologique et à son expérience dans l'exportation », l'Inde pourrait accompagner Madagascar dans le développement de la transformation locale afin de produire des biens à plus forte valeur ajoutée.