Sénégal: Élections du Conseil consultatif des jeunes - Le cumul de mandats interdit

20 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ouo-ouo Koulemou

Ce mercredi 20 mai 2026, l'Instance du Collectif des Jeunes du Sénégal a publié un circulaire interdisant le cumul des mandats sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Dans un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports, le cumul des mandats est désormais interdit et poursuivie par la loi, les conseillers élus n'ont droits qu'à un seul mandat. « Tout (e) conseiller (ère) élu (e) en qualité de titulaire au sein d'une collectivité territoriale ne peut détenir simultanément un mandat de titulaire à un niveau différent de représentation », lit-on dans la note.

« En cas de cumul constaté, le mandat concerné est automatiquement attribué au (à la) suppléant (e) régulièrement désigné (e) conformément aux dispositions en vigueur », affirme le communiqué. Il précise d'ailleurs que toute l'élection ou désignation d'un (e) conseiller (ère) en qualité de suppléant. Pour rappel, le pays a organisé, le 10 mai dernier, les premières élections du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS), une nouvelle instance mise en place pour renforcer la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques.

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