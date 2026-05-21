Afrique de l'Ouest: FAWE - Khadidiatou Sow Ndiaye élue nouvelle présidente

Le Forum des éducatrices ouest-africaines (FAWE) a une nouvelle présidente en la personne de Khadidiatou Sow Ndiaye. Professeure de français de formation et initiatrice du concours Miss Maths/Miss Science, Mme Sow a été élue à l'unanimité ce mercredi 20 mai. C'était lors de l'assemblée générale triennale de cette organisation qui œuvre pour l'éducation et la promotion des filles.

Ils étaient une centaine de participants, membres des organes de gouvernance du FAWE, ainsi que des acteurs de la société civile, des partenaires et des représentants d'institutions, à prendre part à cette assemblée générale triennale. Tous ont magnifié les résultats obtenus aussi bien sur le plan technique que financier et, par conséquent, dressé un bilan satisfaisant des trois dernières années.

Au nom du gouvernement, Dr Rokhya Diakhaté, directrice de la Famille, a rappelé que cette assemblée générale ordinaire, en plus de la présentation du bilan, constitue aussi un moment de réflexion stratégique et de renouvellement institutionnel. « Au-delà de l'évaluation des réalisations, il s'agit de consolider les bases d'une gouvernance plus performante, transparente et adaptée aux exigences actuelles. Depuis sa création, FAWE Sénégal s'est affirmé comme un acteur majeur du plaidoyer, de l'accompagnement et de l'innovation au service des jeunes filles, notamment les plus vulnérables », soutient la directrice de la Famille.

Poursuivant, elle note que l'éducation des filles devient un levier incontournable de transformation sociale et de développement durable. Car, dit-elle, « investir dans l'éducation des filles, c'est investir dans des familles plus résilientes, des communautés plus équitables et des nations plus prospères ».

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Pour sa part, Dr Martha Muhwezi, directrice exécutive de FAWE Afrique, estime que, malgré les performances enregistrées, il reste encore des défis à relever pour l'épanouissement et la réussite des filles dans les études, surtout dans les domaines scientifiques et techniques. À ce propos, Dr Martha exhorte FAWE Sénégal à consolider les acquis, renforcer le leadership des filles, les partenariats, ainsi que l'amélioration et la diversification des ressources.

Elle a aussi renouvelé le soutien de FAWE Afrique à la nouvelle équipe de FAWE Sénégal pour davantage de résultats. Au terme de la rencontre, le nouveau bureau a été mis en place. La nouvelle présidente de FAWE Sénégal annonce qu'elle va s'inscrire dans la continuité, en consolidant les acquis. « J'ose espérer compter sur l'accompagnement et le soutien de tous. Nous allons travailler en équipe à renforcer la gouvernance et la transparence », déclare Khadidiatou Sow Ndiaye.