Mali/Sénégal: CAN U17 - Le Sénégal défie le Mali en quart de finale, samedi

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans va affronter le Mali en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) U17, samedi, à partir de 16 heures GMT, à Salé, au Maroc.

Les Lionceaux vont tenter, à cette occasion, de décrocher leur billet pour les demi-finales de cette compétition face à une solide sélection malienne.

Les autres quarts de finale vont opposer la Tanzanie à l'Algérie, le même jour à 13 heures.

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La Côte d'Ivoire va affronter l'Égypte à 16 heures, tandis que le Maroc, pays hôte, sera aux prises avec le Cameroun à partir de 19 heures.

Le vainqueur du quart de finale entre le Sénégal et le Mali affrontera en demi-finale le vainqueur de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, jeudi à 16 heures .

Le match pour la troisième place est prévu le premier juin et la finale le lendemain.

Les équipes qualifiées pour les quarts de finale ont également obtenu leur billet pour la Coupe du monde U17, prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Les sélections classées troisièmes disputeront des barrages pour les deux dernières places qualificatives, vendredi.

L'Éthiopie sera opposée au Mozambique à 16 heures, l'Ouganda au Ghana à 19 heures.

Voici le programme des quarts de finale, prévus samedi

13h : Tanzanie - Algérie (Q1)

16h : Côte d'Ivoire - Égypte (Q2)

16h : Sénégal - Mali (Q3)

19h : Maroc - Cameroun (Q4)

Programme des demi-finales - Jeudi

16h : Vainqueur Q2 - Vainqueur Q3 (Demi-finale 2)

19h : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q4 (Demi-finale 1)

Match de classement - 1er juin

19h : Perdant demi-finale 1 - Perdant demi-finale 2.