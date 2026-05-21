Congo-Kinshasa: Le Gouverneur Daniel Bumba interpellé sur 'la mauvaise gestion' de Kinshasa

21 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kinshasa croule sous les immondices, les embouteillages et les chantiers de route sans fin qui perturbent quotidiennement la vie des Kinois. Ces préoccupations font l'objet d'une question orale adressée, mercredi 20 mai, par le député provincial de Kinshasa Aubain Mukanu Isukama au gouverneur de la ville, Daniel Bumba.

L'auteur de cette démarche à l'assemblée provinciale affirme que le peuple a le droit de savoir où vont les recettes publiques et qui contrôle les fonds engagés dans les grands projets. Cet élu de la commune de Mont-Ngafula s'interroge sur les raisons pour lesquelles les travaux de réfection des routes piétinent, perturbant ainsi la circulation dans la capitale.

« Nous refusons de rester silencieux face à l'effondrement progressif de la gouvernance de Kinshasa. Notre démarche n'est ni un règlement de comptes, ni une agitation politicienne ; elle relève d'un devoir républicain face à une ville qui souffre chaque jour davantage. Pendant que les exécutifs provinciaux multiplient les annonces et les opérations de communication, les Kinoises et Kinois subissent les embouteillages inhumains, les chantiers interminables, l'insécurité, l'instabilité, les marchés anarchiques, les services publics paralysés et les salaires impayés », a poursuivi Aubain Mukanu.

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Il constate que la ville de Kinshasa souffre et recule au lieu d'avancer. Selon ce député, le peuple a le droit de savoir pourquoi certaines dépenses de prestige se poursuivent alors que Kinshasa étouffe.

« Quelles sont les véritables priorités budgétaires pour 2026 ? Où sont les rapports d'exécution budgétaire ? Où sont les résultats visibles pour la population ? Comment justifier les projets coûteux des résidences officielles du gouverneur et du président de l'assemblée provinciale ainsi que le projet de construction d'un nouveau siège du parlement provincial, alors que Kinshasa croule sous les immondices, l'insécurité et les chantiers inachevés ? ».

Autant de questions qui attendent des réponses de la part du Gouverneur Bumba.

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