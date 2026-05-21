Angola: Kabuscorp de Palanca et São Salvador de Zaire se neutralisent au stade França Ndalu

Luanda — Le Kabuscorp de Palanca et le São Salvador de Zaire ont fait match nul (1-1), mercredi, lors de la 29e journée du Championnat national de football, Girabola 2025/2026, disputée au stade França Ndalu, à Luanda.

Avec 32 points à la 14e place, le São Salvador de Zaire reporte ainsi à la dernière journée l'espoir d'assurer son maintien dans l'élite, à l'occasion de son prochain match face au Luanda City. De son côté, le Kabuscorp de Palanca conserve la 7e position avec désormais 39 points.

La première occasion du match est revenue au Kabuscorp dès la 8e minute, lorsque le milieu Bayala a tenté sa chance à l'entrée de la surface, mais le gardien Moyo s'est interposé avec autorité.

À partir de la 20e minute, la formation du Zaire a progressivement pris le contrôle de la rencontre, multipliant les offensives par l'intermédiaire de Filó, Dino, Ary et Lukinha, à la faveur de plusieurs actions collectives bien construites.

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Récompensant cette domination, le défenseur Kimuanga a ouvert le score à la 43e minute, permettant à son équipe de rejoindre les vestiaires avec un avantage minimal (1-0).

Au retour des vestiaires, l'entraîneur du Kabuscorp de Palanca, Leonardo Neiva, a procédé à deux changements afin d'apporter davantage de dynamisme à son équipe, avec les entrées de Paqueta et Mafuta en remplacement de Ngoy et Jorge, ce qui a revitalisé l'animation offensive des locaux.

Les efforts du Kabuscorp ont finalement été récompensés à la 82e minute grâce au milieu offensif Jó Vidal, auteur du but égalisateur.

La formation du Palanca a terminé la rencontre à dix joueurs, après la blessure du gardien Mig, alors que l'équipe avait déjà effectué les cinq remplacements autorisés.

Lors de la 30e et dernière journée, le Kabuscorp de Palanca se déplacera dans la province du Cuanza-Sul pour affronter le Recreativo de Libolo, tandis que le São Salvador de Zaire recevra le Luanda City.