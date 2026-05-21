Angola: Moxico prévoit de vacciner plus de 21.000 enfants contre la poliomyélite

20 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MT, TST et BS

Luena — Au moins 21.525 enfants âgés de moins de cinq ans seront vaccinés contre la poliomyélite du 22 au 24 mai dans la province du Moxico, dans le cadre du deuxième cycle de la campagne de vaccination contre cette maladie.

L'information a été communiquée mercredi par Pereira Alfredo, chef du Département provincial de la santé publique, qui a précisé que la campagne sera menée principalement selon la stratégie du porte-à-porte, avec également des postes fixes et mobiles afin d'assurer une couverture totale des enfants éligibles.

Selon le responsable, 254.100 doses de vaccins sont disponibles pour la mise en oeuvre de cette opération sanitaire.

Afin de garantir le succès de la campagne, 364 équipes de vaccination ont été constituées et seront déployées dans les douze municipalités de la province, notamment Alto Cuito, Cangamba, Cangumbe, Chiume, Camanongue, Léua, Lucusse, Luena, Lutembo, Lumbala Nguimbo, Lutuai et Ninda.

D'après Pereira Alfredo, 1.388 agents ont également été mobilisés, parmi lesquels des superviseurs, des agents de sensibilisation et des vaccinateurs, en plus de la mise en place de 34 coordinations chargées de soutenir la campagne.

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