Congo-Kinshasa: Lancement de la plateforme « Coalition Article 64 » à Kinshasa

Les principales forces politiques de l'opposition ont lancé, mardi 19 mai à Kinshasa, la plateforme dénommée « Coalition Article 64 » (C64), pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC.

A travers cette initiative, l'opposition rejette toute réforme constitutionnelle ainsi que toute perspective d'un troisième mandat du président Félix Tshisekedi.

Tout en appelant la population à la mobilisation et à la résistance, les membres de la coalition C64 composée de l'ECiDé de Martin Fayulu, d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, du LGD de Matata Ponyo, d'Envol de Delly Sessanga, de l'Alliance pour le Changement de Jean-Marc Kabund et d'autres mouvements politiques et citoyens, exigent également le retrait de la proposition de la loi référendaire actuellement examinée au Parlement.

Ces acteurs politiques rappellent qu'à compter de ce 19 mai 2026 « il reste 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2028 ».

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Question

-Quelle analyse faire de la mise en place de la plateforme de l'opposition dénommée « Coalition Article 64 » (C64) ?

Invités

-Mike Mukebayi, député provincial honoraire, il est coordonnateur provincial pour la ville de Kinshasa, du parti politique Ensemble pour la République, parti membre de l'opposition.

-Peter Kazadi, avocat, il est député national élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation.

-Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la Dynamique des politologues de la RDC.

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