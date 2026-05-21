Sénégal: Revue des performances gouvernementales - Le Conseil des ministres désormais prévu tous les 15 jours

Désormais, le Conseil des ministres se tiendra chaque 15 jours du mois pendant une période afin de renforcer la culture d'évaluation des impacts de l'action gouvernementale. La décision a été annoncée mercredi par le communiqué sanctionnant ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé mercredi, lors du Conseil des ministres, que la mise en oeuvre optimale de l'Agenda national de transformation nécessite une évaluation systématique des politiques publiques et un suivi rapproché du travail gouvernemental.

« À cet effet, il décide d'organiser, tous les quinze jours, des séances de revue des performances gouvernementales. Dès lors, le Conseil des ministres se tiendra une semaine sur deux, pendant une période, pour renforcer la culture d'évaluation des impacts de l'action du gouvernement », rapporte le communiqué. Dans cet esprit, le chef de l'État demande à chaque membre du gouvernement de procéder à l'évaluation des directeurs généraux et directeurs des entités placées sous sa responsabilité, tutelle ou contrôle.

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Sur ce, poursuit le texte, le président Faye a indiqué au ministre de l'Intérieur la nécessité de veiller à l'évaluation de l'action des chefs de circonscription administrative et au ministre des Affaires étrangères celle des chefs de mission diplomatique ou consulaire. « Le chef de l'État demande également au ministre des Collectivités territoriales de réfléchir, avec les acteurs de la décentralisation, sur un dispositif pertinent d'évaluation des maires et présidents de conseil départemental », lit-on dans le document.

Dans le cadre de l'optimisation du patrimoine immobilier de l'État, le chef de l'État se félicite de l'achèvement des travaux et de la mise à disposition de la troisième sphère ministérielle de Diamniadio. Cette infrastructure contribuera selon lui à l'amélioration de la qualité du service public et à la rationalisation des charges locatives de l'État.

Par ailleurs, il demande d'engager la phase finale de validation du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP 2026-2028), en prélude au prochain débat d'orientation budgétaire. Le président de la République a aussi sollicité l'optimisation du temps consacré à la passation des marchés publics et de bien préparer les conférences budgétaires en s'assurant de l'inscription des projets prioritaires.