Sénégal: Une première édition placée sous le signe de la citoyenneté

Le Palais de justice de Palais de justice de Saint-Louis a organisé sa première journée de don de sang à l'initiative de sa commission sociale. Une activité citoyenne qui a permis de récolter 58 poches de sang au profit des structures sanitaires.

Selon Moustapha Fall, cette initiative s'inscrit dans la dynamique mise en place après l'Assemblée générale du Palais, ayant conduit à la création de plusieurs commissions, notamment celles chargées de l'hygiène, de l'environnement, de la sécurité et du social. « Nous sommes des magistrats, certes, nous sommes là pour dire le droit et rendre la justice, mais au-delà de cela, nous sommes aussi des citoyens comme les autres », a-t-il expliqué. À travers cette opération, les acteurs de la justice ont voulu apporter leur contribution à l'effort collectif et participer à une œuvre citoyenne utile à la communauté.

Le premier président de la Cour d'Appel a également insisté sur l'importance du don de sang, rappelant que les structures sanitaires font régulièrement face à des besoins urgents pour prendre en charge des patients en situation de vulnérabilité. « Le don de sang, c'est un don de soi qui permet de sauver des vies », a-t-il souligné, avant d'indiquer que cette initiative sera pérennisée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'autres activités sociales sont d'ailleurs prévues tout au long de l'année par la commission sociale du Palais de justice. 58 poches collectées à l'issue de cette première édition, les organisateurs se réjouissent d'une mobilisation encourageante et espèrent inscrire durablement cette action dans l'agenda citoyen de l'institution judiciaire de Saint-Louis.