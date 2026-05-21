Sénégal: Lutte contre la cybercriminalité et la drogue - La police privilégie la prévention dans les écoles

Le projet Éducation policière sénégalaise (Edupolsen) a sensibilisé les élèves du lycée d'enseignement général de Diourbel au respect des symboles de la nation, à la sécurité routière, à la prévention des violences et addictions, aux dangers d'internet, entre autres.

La direction générale de la police nationale a pris l'option de privilégier la prévention dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, la drogue et la cybercriminalité dans les écoles sénégalaises. L'information a été donnée par le chef du service régional de la sécurité publique de Diourbel, Ousmane Diédhiou.

Il s'exprimait, mercredi, à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel du projet Edupolsen, au lycée d'enseignement général de Diourbel. Selon le commissaire de police principal, leur autorité de tutelle a décidé avec ce nouveau concept de la police de proximité d'inverser la tendance, en créant les conditions permettant un dialogue permanent avec les populations d'une manière générale et les écoles en particulier.

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« La Police sénégalaise ne se limite pas à des interventions dans les écoles ou universités pour faire cesser un trouble à l'ordre public, mais elle a choisi aujourd'hui d'inverser la tendance en agissant en amont, par la prévention, l'éducation, en instaurant un dialogue permanent avec la communauté éducative », a-t-il dit.

Le chef du commissariat central de la police de Diourbel a également précisé que le projet Edupolsen est au-delà d'une simple opération de communication intentionnelle, un désir fort d'agir en amont dans l'éducation et la sensibilisation, plutôt qu'en aval dans le contrôle et l'interpellation. L'inspecteur d'académie de Diourbel, Aboubacry Sadikh Niang, a salué cette nouvelle initiative de la police nationale. Il a indiqué que ce projet constitue une démarche inclusive contribuant à rapprocher les fonctionnaires de la police des élèves.