Madagascar: Qualifications JO - Les Barea renforcent la tactique

Les présélectionnées pour la phase qualificative aux Jeux olympiques de 2028 sont en regroupement depuis ce week-end au By-Pass.

La présélection féminine en vue des tours qualificatifs des XXXIVes Jeux olympiques de Los Angeles 2028 est en regroupement depuis samedi au stade Elgeco Plus, au By-Pass. Trente-six joueuses poursuivent des séances d'entraînement quotidiennes sous la direction de Raux Auguste.

Titulaire de la licence A, l'entraîneur malgache a été nommé à la tête des Barea Ladies conformément aux exigences de la FIFA. « J'essaie de partager mon expérience sur le plan tactique, car mes assistants ont depuis longtemps suivi de près ces joueuses sur le plan technique et physique », souligne l'ancien entraîneur de clubs masculins comme Elgeco Plus, l'AS Adema et l'USJF Ravinala.

La première semaine de regroupement est consacrée aux évaluations techniques et physiques, en plus du travail tactique. Les Barea devraient disputer un match amical samedi. « Ce sera une occasion pour nous de sélectionner les joueuses qui seront retenues pour l'équipe nationale en vue du match contre le Soudan du Sud », explique Raux Auguste.

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L'effectif est principalement composé des joueuses ayant participé à la Coupe du Cosafa, disputée fin février en Afrique du Sud. D'autres joueuses présélectionnées pour cette compétition régionale ont également été rappelées afin de renforcer la concurrence au sein du groupe. « Nous avons une présélection rajeunie. L'âge idéal est dans les moins de 20 ans », précise le sélectionneur.

Deux tickets en jeu

Trente-cinq sélections féminines affiliées à la Confédération africaine de football participeront aux phases qualificatives pour les Jeux olympiques de 2028, organisées en cinq tours. Les deux équipes finalistes du cinquième tour décrocheront les billets pour Los Angeles. Selon le tirage au sort effectué le 29 avril au Caire, Madagascar affrontera le Soudan du Sud au premier tour, durant la fenêtre FIFA prévue entre le 1er et le 9 juin. Le match aller se jouera le 6 juin et le retour le 9 juin.

Faute de stade homologué par la FIFA à Madagascar, les deux rencontres se disputeront au Soudan du Sud. En cas de qualification, les Barea Ladies affronteront l'Afrique du Sud, en aller-retour, entre le 5 et le 13 octobre. « Je pense que le Soudan du Sud est assez abordable, mais le vrai tour de qualification débutera à partir du match contre l'Afrique du Sud », souligne l'actuel head coach des Barea Ladies.

Les trois derniers tours qualificatifs sont programmés en 2027. Le troisième tour se déroulera du 23 février au 6 mars. Le quatrième est prévu entre le 4 et le 12 octobre, tandis que le cinquième et dernier tour aura lieu du 23 novembre au 4 décembre. Le manque de compétitions régulières demeure l'une des principales difficultés du football féminin malgache.